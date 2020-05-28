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الأطباء والتمريض لـ الشعب: عمرنا ما نتأخر عن واجبنا.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 04:47 ص
الأطباء والممرضين
الأطباء والممرضين
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أسامة علي
بعث مجموعة من الأطباء وفرق التمريض المصريين بمستشفيات العزل برسالة طمأنة للمصريين فى ظل تفشى فيروس كورونا.

وأكد عدد من الأطباء وأفراد التمريض في فيديو أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم لن يتخلوا عن مساعدة مصابي فيروس كورونا، قائلين "إحنا الأطباء والتمريض وعمرنا ما نتأخر عن تأدية واجبنا".

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس، الأربعاء، خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة ، من ضمنهم الـ 5205 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 816 حالة وفاة.

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