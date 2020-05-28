سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 28 - 5 - 2020

استقرت اسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-5-2020، حيث سجل في البنك المركزي المصري 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع متراجعا نحو قرشين عن أسعار أمس الأربعاء.





وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.79جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.





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ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر الى 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.





واستقر الدولار فى بنك الإسكندرية عند 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.





وبلغ الدولار فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس لـ 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.









وسجّل الدولار فى بنوك (الإسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB ، المصرى لتنمية الصادرات، إ تش إس بى سى HSBC ، المصرى الخليجى، عوده، العربى الأفريقى الدولى، قناة السويس، بنك مصر إيران) 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.









وسجّل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع .









وسجّل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى 15.77جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.







