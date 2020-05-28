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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 28 - 5 - 2020

الخميس 28/مايو/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

استقرت اسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-5-2020، حيث سجل في البنك المركزي المصري 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع متراجعا نحو قرشين عن أسعار أمس الأربعاء.


وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.79جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع. 


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ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر الى 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.


واستقر الدولار فى بنك الإسكندرية عند 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.


وبلغ الدولار فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس لـ 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع. 



وسجّل الدولار فى بنوك (الإسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، إتش إس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عوده، العربى الأفريقى الدولى، قناة السويس، بنك مصر إيران) 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.



وسجّل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع .



وسجّل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى 15.77جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.



وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى بقيمة تتراوح بين 7 و11 قرشًا حسب كل بنك.

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