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تعليم

تعليمات هامة لطلاب تجارة عين شمس للتعليم المدمج

الخميس 28/مايو/2020 - 05:05 ص
جامعة عين شمس - صورة
جامعة عين شمس - صورة أرشيفية
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية لمركز التعليم الإلكتروني المدمج جامعة عين شمس بكلية التجارة، إنشاء إيميلات الأكاديمية المتبقية لجميع الطلاب، برجاء الدخول على تلك الرابط لاستلامها.

ونوهت الصفحة، بأنه يفضل عند البحث عن الإيميل الأكاديمي استخدام الكمبيوتر وليس الموبايل، مع العلم أن البحث باستخدام رقم الجلوس.

وأوضحت أنه بعد استلام الإيميل الأكاديمي قم باتباع الخطوات الموضحة بالصورة المرفقة أو يمكنك مشاهدة هذا الفيديو لتفعيل الإيميل الأكاديمي.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي استفسار أو مشكلة تتعلق بالإيميل الأكاديمي أو الباسورد برجاء الدخول على ذلك الرابط واستيفاء البيانات مع تحديد مشكلتك بدقة وسيتم الرد عليكم في أسرع وقت ممكن.
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