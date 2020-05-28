تعليمات هامة لطلاب تجارة عين شمس للتعليم المدمج

بكلية التجارة، إنشاء إيميلات الأكاديمية المتبقية لجميع الطلاب، برجاء

ونوهت الصفحة، بأنه يفضل عند البحث عن الإيميل الأكاديمي استخدام الكمبيوتر وليس الموبايل، مع العلم أن البحث باستخدام رقم الجلوس.

وأوضحت أنه بعد استلام الإيميل الأكاديمي قم باتباع الخطوات الموضحة بالصورة المرفقة أو يمكنك

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي استفسار أو مشكلة تتعلق بالإيميل الأكاديمي أو الباسورد برجاء الدخول

واستيفاء البيانات مع تحديد مشكلتك بدقة وسيتم الرد عليكم في أسرع وقت ممكن.