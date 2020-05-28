ملاهي وأفراح.. الجيزة تعلق على مخالفة المواطنين لقرار الحكومة.. فيديو

قال اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظ الجيزة، إن المحافظة تتابع الشوارع والميادين على مدار الـ 24 ساعة، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص مستمرون فى عمل المخالفات التى وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





اقرأ أيضا





وأضاف سكرتير عام محافظ الجيزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، أن هناك شخصا قام بوضع "ملاهى" في مدينة أوسيم، والأطفال كانت تتجمع حولها.





وأشار سكرتير عام محافظ الجيزة، إلى أن هذه الملاهي عيدية، تتنقل من مكان لـ مكان، وفى نفس اليوم تم القبض عليه وتحويله للنيابة، واليوم خرج بكفالة وهذا يدل على أن القضية مستمرة.





ولفت سكرتير عام محافظ الجيزة، إلى أن هناك بعض الأشخاص قاموا بعمل حفلة بمنطقة الطالبية، وتم التعامل معهم وتم القبض على صاحب الحفلة.





وأوضح سكرتير عام محافظ الجيزة، أن أى شخص يرتكب مخالفة يتم القبض عليه وتحويله للنيابة، مؤكدا "لا تهاون مع أي مخالف".