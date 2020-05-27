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اقتصاد

لإصلاح الخط المكسور.. قطع الغاز الطبيعي عن منطقة الحلمية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:58 م
انفجار ماسورة غاز
انفجار ماسورة غاز
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مايكل عياد
أكد مصدر مسئول بـ وزارة البترول، أن شركة تاون جاس، قطعت خدمة الغاز الطبيعي بشكل جزئي في منطقة الحلمية بحي المطرية؛ بعد انفجار ماسورة غاز في أثناء القيام بأعمال الحفر بالمنطقة، من خلال لودر.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشركة قامت بفصل الغاز الطبيعي عن المنطقة لحين إنتهاء قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، بعد ان دفعت بحوالي ١٠ سيارات.

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وقامت فرق الطوارئ المجهزة التابعة للشركة، بالتوجة بشكل عاجل وتحركت وقامت بالتعامل مع الحريق، وتم التأكد من تأمين المنطقة المجاورة، مضيفا أنه اتضح من المعاينة سلامة جميع مكونات وصلات الغاز المحيطة ولا يوجد أي خطورة على المنطقة المحيطة بالحريق، وأنه جاري التعامل لاصلاح الهط المكسور.

وأنهت فرق الشركة التعامل مع الموقف، بالشكل المناسب للحفاظ على سلامة المواطنين، والتأكد من عدم مساس الحريق بخطوط الغاز الطبيعي الرئيسية.

وتلقى العقيد مصطفى فؤاد مشرف عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل بميدان الحلمية دائرة قسم شرطة المطرية ، نتيجة كسر ماسورة غاز طبيعى .

لإصلاح الخط المكسور.. قطع الغاز الطبيعي عن منطقة الحلمية
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