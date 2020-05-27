مرتضى منصور يتقدم بشكوى ضد منتحلي شخصيته على السوشيال ميديا

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تقديم شكوى ضد أحد الأشخاص المنتحلين شخصيته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وقال منصور في بيان رسمي بأنه غير مسؤول عن ما يتم نشره على إحدى الصفحات التي تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وأشار المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو البرلمان المصري غلى أنه يمتلك حسابا وحيدا على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
وأوضح منصور بأنه تم تجميع كافة المحادثات التي قام بها الحساب المزور، وتم تقديمها للنيابة العامة في بلاغ رسمي ضد منتحل شخصيته.
وانتشرت بعض الصور المفبركة لمحادثات بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وبعض الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام خلال الساعات القليلة الماضية.