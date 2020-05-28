سوهاج: تشميع مقهى والقبض على 35 شخصا لمخالفتهم قرار الحكومة

قال المهندس طارق الوراقى، سكرتير مساعد محافظ سوهاج ، إنه تم تشميع مقهى والقبض على 35 شخصًا فى سوهاج لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء.









وأضاف سكرتير مساعد محافظ سوهاج في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، أن الشباب كانوا يدخلون من باب خلفى ويجلسون ويتناولون الشيشة بالتبادل، مؤكدًا "إحنا مصحصحين ليهم".









وأشار سكرتير مساعد محافظ سوهاج، إلى أنه تم القبض على المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، وأيضًا القبض على صاحب القهوة.









ولفت سكرتير مساعد محافظ سوهاج، إلى أن المواطن عليه دور كبير فى مساعدة المحافظة والدولة في عبور هذه الأزمة، مؤكدًا أن المحافظة لن تترك أى مخالف.





وعرض الإعلامي وائل الإبراشي، مخالفات لبعض المواطنين لقرار الحكومة فى أكثر من مكان بالمحافظات.



