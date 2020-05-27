بفستان موف.. مريم أوزرلي تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة

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صورة جديدة على حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة في احدث جلسة تصوير خضغت لها في أحد شوارع تركيا، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن إعجابهم الشديد بها.