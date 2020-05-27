بفستان موف.. مريم أوزرلي تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة جديدة على حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة في احدث جلسة تصوير خضغت لها في أحد شوارع تركيا، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن إعجابهم الشديد بها.
وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي مرتدية فستانا من قطعتين باللون الموف الفاتح بتصميم الكب، واختارت عليه جاكيت جينز باللون الموف وهو ما تناسب مع لون بشرتها، وأبرز رقة وجمال إطلالتها.
ورفعت مريم اوزرلي شعرها إلى الوراء بتسريحة الكحكة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف مريم اوزرلي في وضع الماكياج، ووضعت اللون الكشميري كأحمر شفاه، لتبرز رقة وجمال ملامحها.
وأكملت مريم اوزرلي إطلالاتها بإختيار إكسسوارات بسيطة ، واختارت ساعة يد باللون الذهبي ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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