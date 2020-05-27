موسكو ترسل فرقًا من الأطباء والأدوية والأجسام المضادة للمناطق الروسية الموبوءة بكورونا

صرحت نائب عمدة المدينة أناستاسيا راكوفا للصحفيين اليوم الأربعاء أن موسكو سترسل فرقا من الأطباء والأدوية واختبارات الأجسام المضادة كوفيد 19 إلى المناطق الروسية التي تحتاج إلى مساعدة في مكافحة فيروس كورونا





وقالت راكوفا "إن العبء على نظام الرعاية الصحية آخذ في الانخفاض، فهو يسمح لنا بتقديم المساعدة العملية للمناطق، وسيغادر حوالي 40 متخصصًا لمساعدتهم".





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وستغادر أولى الرحلات يوم الأربعاء إلى شمال أوسيتيا وإنغوشيا وداغستان وإقليم بايكال.





وفي المستقبل، ستذهب نفس فرق الأطباء إلى بسكوف وفلاديمير.





وقالت راكوفا "سيقضي الأطباء نحو أسبوعين في المناطق، وستتوجه ستة فرق من كل ستة أطباء إلى المناطق".





وأضافت أن موسكو سترسل أيضا أكثر من 200 ألف عبوة أدوية تزيد قيمتها على 280 مليون روبل (4 ملايين دولار) لهذه المناطق.





وأضاف نائب العمدة أنه سيتم إرسال أكثر من 300 ألف اختبار سريع للأجسام المضادة لفيروس كورونا إلى المناطق المذكورة.