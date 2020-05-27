AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موسكو ترسل فرقًا من الأطباء والأدوية والأجسام المضادة للمناطق الروسية الموبوءة بكورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:14 م
موسكو
موسكو
Advertisements
على صالح
صرحت نائب عمدة المدينة أناستاسيا راكوفا للصحفيين اليوم الأربعاء أن موسكو سترسل فرقا من الأطباء والأدوية واختبارات الأجسام المضادة  كوفيد 19 إلى المناطق الروسية التي تحتاج إلى مساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت راكوفا "إن العبء على نظام الرعاية الصحية آخذ في الانخفاض، فهو يسمح لنا بتقديم المساعدة العملية للمناطق، وسيغادر حوالي 40 متخصصًا لمساعدتهم".


وستغادر أولى الرحلات يوم الأربعاء إلى شمال أوسيتيا وإنغوشيا وداغستان وإقليم بايكال. 

وفي المستقبل، ستذهب نفس فرق الأطباء إلى بسكوف وفلاديمير.

وقالت راكوفا "سيقضي الأطباء نحو أسبوعين في المناطق، وستتوجه ستة فرق من كل ستة أطباء إلى المناطق".

وأضافت أن موسكو سترسل أيضا أكثر من 200 ألف عبوة أدوية تزيد قيمتها على 280 مليون روبل (4 ملايين دولار) لهذه المناطق.

وأضاف نائب العمدة أنه سيتم إرسال أكثر من 300 ألف اختبار سريع للأجسام المضادة لفيروس كورونا إلى المناطق المذكورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تعزل 6 آلاف شخص في الحجر الصحي

موسكو: شفاء 14 مريضا بـ"كورونا" وإصابة 290 جميعهم قدموا من دول أوروبية

تعافي 43 مصابًا جديدًا من فيروس "كورونا" في موسكو

ذروة كورونا.. روسيا تؤكد صعوبة الفترة القادمة

سلطات العاصمة الروسية: الأسابيع القادمة ستكون صعبة بسبب كورونا

العراق يعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا لـ 1463

ترشيحاتنا

بعد توقف ترامب عن استخدامه.. لهذه الأسباب رفضت مصر استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين

الصحة العالمية تصدم المتعافين من كورونا .. وتحسم مصيرعلاج ترامب

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان موقع انفجار ماسورة الغاز بحي المطرية.. شاهد

طبيب المنيرة المتوفى بكورونا.. المعامل المركزية تؤكد: أجرينا مسحة لـ الدكتور وليد

تويتر تتلقى أول ضربة بعد تهديد ترامب بالغلق

فتنة نادي القرن.. بدأت بـ لافتة وقد تنتهي بكارثة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الماء المثلج الأبرز .. علاجات منزلية غير متوقعة للتخلص من تقلص العضلات

بـ الكاجوال الناعم.. كارمن سليمان تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

ميني تكشف عن كونتري مان موديل 2021 .. صور