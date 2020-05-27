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رياضة

تحسن حالة رئيس جهاز ألعاب كرة الماء في الأهلي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:24 م
محمود الخطيب و وائل
محمود الخطيب و وائل عزت
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عبدالحكيم أبوعلم
تحسنت الحالة الصحية لـ وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية .

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها وائل عزت إصابته بفيروس كورونا وتم نقله للرعاية المركزة بأحد مستشفيات مدينة نصر .


وكان وائل عزت تعرض لازمة صحية خلال اليومين الأخيرين بشهر رمضان دخل علي اثرها المستشفي ليثبت فيما بعد إصابته بفيروس كورونا .

ويمر شقيقة وليد عزت المدرب العام لفريق كرة الماء بالأهلي بحالة نفسية سيئة ويصر علي التواجد بالقرب من المستشفي رغم انه ممنوع الزيارة .

وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاطمئنان على حالة العميد وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي، الذي أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

وأعرب الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لوائل عزت، مؤكدًا توفير كل الدعم والمساندة له، خاصة أنه واحد من أبناء النادي.

وأكد رئيس النادي ثقته الكبيرة في الجهد المبذول من الأطقم الطبية، التي تقوم بدور رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى مواجهة وباء «كورونا المستجد»، الذي يجتاح العالم.

كما حرص مجلس الإدارة بالكامل علي إجراء إتصالات هاتفية بوليد عزت للاطمئنان علي شقيقة وائل الذي تحسنت حالته بشكل كبير خلال الساعات الماضية .
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