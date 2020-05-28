أمازون تريد ضم تكنولوجيا زوكس للتاكسي ذاتي القيادة

أعلنت شركة أمازون إجراء مباحثات خاصة؛ للاستحواذ على شركة "زوكس" لتكنولوجيا سيارات الأجرة ذاتية القيادة إحدى الشركات الناشئة في وادي السيليكون.





وذكرت المصادر، أن بنود الشراء لزوكس ستقدر بأقل من قيمتها السوقية التي تقدر بـ 3.2 مليار دولار، ولا يوجد اتفاق نهائي الآن والمباحثات في أوجها، كما أن المستثمرين فيها يأملون في أن تظل الشركة مستقلة من دون تغيير.





وأوضح محللون ماليون في شأن الشركات الناشئة أن سعر 1.1 مليار دولار عادل للشركة ولكنه أقل بنسبة 65% من القيمة السابقة لها، حيث أُسست زوكس في عام 2014 على يد الفنان الأسترالي "تيم كينتلي"، وعالم الكمبيوترات "جيسي ليفينسون".





وكان الهدف من إنشاء الشركة تأسيس شبكة متكاملة من الروبوتاكسي وسيارات التوصيل مع السيارات الكهربائية لخدمة العملاء في الأسواق المزدحمة.





وحصلت الشركة في عام 2018 على أول جولة تمويل بقيمة 500 مليون دولار ولكن المبلغ غير كافٍ لأن خطط الشركة كثيفة وتتطلب مزيدًا من رأس المال للبحث والتطوير؛ وهو ما جعلها تفكر في الطرح للاستحواذ.



