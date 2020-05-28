AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أمازون تريد ضم تكنولوجيا زوكس للتاكسي ذاتي القيادة

الخميس 28/مايو/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة أمازون إجراء مباحثات خاصة؛ للاستحواذ على شركة "زوكس" لتكنولوجيا سيارات الأجرة ذاتية القيادة إحدى الشركات الناشئة في وادي السيليكون.


وذكرت المصادر، أن بنود الشراء لزوكس ستقدر بأقل من قيمتها السوقية التي تقدر بـ 3.2 مليار دولار، ولا يوجد اتفاق نهائي الآن والمباحثات في أوجها، كما أن المستثمرين فيها يأملون في أن تظل الشركة مستقلة من دون تغيير.


وأوضح محللون ماليون في شأن الشركات الناشئة أن سعر 1.1 مليار دولار عادل للشركة ولكنه أقل بنسبة 65% من القيمة السابقة لها، حيث أُسست زوكس في عام 2014 على يد الفنان الأسترالي "تيم كينتلي"، وعالم الكمبيوترات "جيسي ليفينسون".


وكان الهدف من إنشاء الشركة تأسيس شبكة متكاملة من الروبوتاكسي وسيارات التوصيل مع السيارات الكهربائية لخدمة العملاء في الأسواق المزدحمة.


وحصلت الشركة في عام 2018 على أول جولة تمويل بقيمة 500 مليون دولار ولكن المبلغ غير كافٍ لأن خطط الشركة كثيفة وتتطلب مزيدًا من رأس المال للبحث والتطوير؛ وهو ما جعلها تفكر في الطرح للاستحواذ.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. أغنى رجل في العالم يتسول تبرعات لموظفيه

شغل يهود.. رئيس أمازون يربح 3.9 مليار دولار في يوم ويطالب العالم بالتبرع لموظفيه

أمازون تدفع 4 مليارات دولار لمواجهة كورونا.. تفاصيل

بسبب تغريدة.. إيلون ماسك يخسر 14 مليار دولار |ماذا قال فيها؟

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة السعودية | الشباب يقترب من ضم أزارو.. والهلال والنصر يتصارعان على نجم آرسنال

اخترقوا الحظر.. القبض على 3 مصريين في الكويت للاتجار في المخدرات

ندفع الثمن وهذا قدرنا.. طبيب يبكي على الهواء بسبب كورونا ويوجه رسالة مؤثرة للمواطنين ..فيديو

اعتذار من سانوفي مصر بعد إساءة أحد موظفيها على الجيش الأبيض

الصحة: تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و19 وفاة

كارثة في سجن الدوحة المركزي.. 114 إصابة بفيروس كورونا داخل عنبر 6

AdvertisementS

سر ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى مصر.. خبير وبائي يجيب

تضليل للمشاهد.. وقف إعلان الكمامة الطبية لـ"قطونيل" .. تفاصيل

لا نقبل حقوق مصر التاريخية في النيل.. إثيوبيا تخرق الأعراف وتكشف حقيقة نواياها بشأن سد النهضة

شاهد .. لحظة انفجار ماسورة خط غاز بميدان الحلمية

الوطنية للإعلام: إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا السبت المقبل

الصحة: تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و19 وفاة

لمناقشة أزمة كورونا.. الإبراشي: الحكومة تعقد اجتماعا الأحد.. فيديو

بعد إصابة رجاء الجداوي.. صفاء أبو السعود تُجري مسحة كورونا

ارتفاع غير مسبوق .. الصحة تعلن تفاصيل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا

ندفع الثمن وهذا قدرنا.. طبيب يبكي على الهواء بسبب كورونا ويوجه رسالة مؤثرة للمواطنين ..فيديو

بعد وقف إعلان كمامات قطونيل..غرامة تصل إلى مليون جنيه على شركات الإعلانات المضللة

بعد قرار رفع الحظر.. إجراء جديد في السعودية بشأن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير