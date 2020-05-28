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تعليم

تجارة القاهرة: على الطلاب سداد المصروفات الدراسية حتى يتمكنوا من معرفة نتيجة التقييم

الخميس 28/مايو/2020 - 09:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي

قالت الدكتورة لبنى فريد وكيل شؤون التعليم والطلاب بكلية التجارة جامعة القاهرة، إنه لا توجد علاقة بين سداد الطلاب للمصروفات وبين تقديم الرسائل البحثية، موضحة أن على الطلاب سداد المصروفات الدراسية حتى يتمكنوا من معرفة نتيجة التقييم.


وأضافت "لبنى"، في تصريح، أن موعد تسليم الأبحاث سيكون بداية من 31 مايو الجاري، وحتى يوم 15 يونيو من الشهر المقبل، مؤكدة على الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة.


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يذكر أن جامعة القاهرة، قد أعلنت العناوين البحثية على مواقع الكليات منذ يوم الخميس 7 مايو الجارى، على أن يختار الطلاب من خلال الدخول على موقع كليته المواضيع البحثية المطلوبة منه في المادة.


كما أتاحت الجامعة أن يمكن للطلاب الاشتراك في عمل بحث لمادة واحدة بشرط إلا يزيد عددهم عن خمسة طالبا أو كطالبة، ويكتب كل طالب اسمه على الجزء الذي قام باعداده في البحث.


وكان المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته 699 بتاريخ 18 أبريل الماضي،  قد أعلن عن إلغاء امتحانات فرق النقل في الجامعات والمعاهد، واستبدالها برسائل بحثية، أو امتحانات إلكترونية، وذلك بسبب الوقاية من فيروس كورونا. 

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