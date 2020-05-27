رئيس حزب الوفد يشكل لجنة طوارئ لمواجهة كورونا

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد تشكيل لجنة طوارئ برئاسة الدكتور محمد نصر عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الصحة بالحزب.





وتهدف اللجنة إلى التواصل مع كافة العاملين والموظفين والصحفيين بحزب وجريدة الوفد والبوابة الإلكترونية، ومتابعة الحالة الصحية لمن يشكو من أي أعراض متعلقة بالأمراض الصدرية التي قد تكون مقدمة للإصابة بفيروس كورونا .





وتضمن القرار أن تكون مهمة اللجنة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي حالة يُشتبه في إصابتها بهذا الفيروس ولها كافة الصلاحيات، في الاتصال بأي جهة تنفيذية أو طبية لسرعة التعامل مع الحالة.





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وتقرر الإعلان عن أرقام «واتس آب» للأطباء أعضاء اللجنة من كافة التخصصات ليتمكن العاملين بالحزب والصحيفة من التواصل معهم لعرض أي أعراض مشتبه فيها وكيفية مواجهتها سريعا والتعامل معها على أساس طبي سليم، على أن يكتب العامل او الموظف اسمه في الرسالة مع إشارة إلى انتمائه الوظيفي للحزب أو الصحيفة مع الاتصال عبر «الواتس آب» فقط.





ووجه المستشار بهاء أبو شقة كلمة إلى جميع العاملين بالمؤسستين الحزبية والصحفية بأنه يتعامل معهم جميعًا بمنطق الأب والوالد الحريص على سلامة كافة أبنائه، مؤكدا استمرار صحيفة الوفد في الصدور يوميًا وبانتظام مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وأرواح العاملين، وقال إن هاتفه المحمول مفتوح في كل وقت للتواصل مع أبنائه العاملين في الحزب والصحيفة.





فريق الأطباء المشاركين في طوارئ كورونا بالوفد هم:





1- د. محمد نصر أستاذ جراحة القلب وأمراض القلب والضغط بمعهد القلب القومي (للرد على استفسارات أمراض الصدر والقلب مع الاشتباه في كورونا)

2- د. شريف عبد الهادي أستاذ جراحة القلب والشرايين التاجية (للرد على استفسارات أمراض القلب والشرايين مع الاشتباه في كورونا)

3- د. عمر السعدني أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء بجامعة القاهرة (للرد على استفسارات أمراض السكر مع الاشتباه في كورونا)

4- د. سامح فخري أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمعهد تيودور بلهارس (للرد على استفسارات أمراض الكبد والجهاز الهضمي مع الاشتباه في كورونا)

5- د. مايسة شرف الدين أستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة (للاشتباه في كورونا)

6- د. ساندرا محمد نصر استاذ المخ والأعصاب بجامعة القاهرة (للرد على استفسارات أمراض المخ والأعصاب مع الاشتباه في كورونا)

7- د. مجدي مسعد أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة (للرد على استفسارات النساء والتوليد والحمل مع الاشتباه في كورونا)

8- د. جيرالدين محمد نصر استاذ علاج الجذور بكلية طب الفم والاسنان بجامعة القاهرة (للرد على استفسارات أمراض الفم والأسنان مع الاشتباه في كورونا)

9- د. محمود الفولي أستاذ والأنف والحنجرة بجامعة القاهرة (للرد على استفسارات أمراض الأنف والأذن والحنجرة مع الاشتباه في كورونا)