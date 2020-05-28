مسئول بنادي أسوان مصاب بـ كورونا: تأثرت برسالة ابنتي في العيد.. فيديو

كشف عمرو يحيى، المنسق الإعلامى لنادى أسوان، عضو لجنة الكرة، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا إنه فوجئ يوم 15 رمضان الماضى بآلام شديدة في جسده، ودخل على أثرها في العزل المنزلى، وبعد زيادة الأعراض أجرى مسحة بينت أنه مصاب بفيروس كورونا.





وأضاف المنسق الإعلامى لنادى أسوان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى : "تم نقلى إلى مستشفى عزل إسنا، وتلقيت خدمة طبية راقية وإنسانية ومتخصصين على أعلى مستوى.. حقيقة أنا فخور بمستوى الخدمة الطبية فى مصر".





وتابع المنسق الإعلامى لنادى أسوان، أن أكثر ما تأثر به هو ابنته التى تبلغ 5 سنوات وتراسله عبر "الواتساب"، يوميًا من خلال رسائل صوتية، مؤكدا "تأثرت كثيرًا بعدما قالت لى بابا رمضان خلص أنت فين.. بابا العيد خلص أنت فين .. يا ريت الناس والمواطنين يشعرون بخطورة ما نحن فيه ويتبعون الإجراءات الطبية والاحترازية التى تعلن عنها وزارة الصحة حتى نتجاوز الجائحة".





ولفت "يحيى"، إلى أنه أجرى مسحة منذ أيام بينت أنه تعافى، وهو الآن فى انتظار النتيجة الثانية للمسحة الثانية، موضحا "شهادة حق من خلال متابعتى لعمل الأطقم الطبية ..الخدمة الطبية المتعلقة بفيروس كورونا فخر للمهنة والمجتمع المصرى".







