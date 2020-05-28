مستقبل وطن أسيوط يكرم النماذج الرائدة في العمل التطوعي والإنساني.. صور

رصد حزب مستقبل وطن بأسيوط دورا وجهودا ونماذج على خارطة العمل والأداء الاجتماعي من خلال أمانات العلاقات العامة وأمانة قطاع الأعمال وأمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بالتعاون مع الدكتورة عبير فاروق مراد، عضو أمانة المرأة المركزية والمشرف على أمانتي المرأة بأسيوط وبني سويف.





وكان ذلك في إطار سياسة حزب مستقبل وطن للدور الاجتماعي والاهتمام بالنماذج المميزة والمبتكرة في العمل الاجتماعى والاقتراب من نبض المجتمع ومتطلباته واحتياجاتها.

ولفتت هذه النماذج أنظار المجتمع إليها نحو كل ما تقدمه من أعمال وأنشطته تسهم بشكل فاعل في تنمية واستمرار العطاء والتواصل الإنساني والتلاحم الإجتماعي، وفي إطار توجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس اشرف رشاد امين عام الحزب والنائب الأول وبرعاية المهندس ياسر عمر امين حزب مستقبل وطن بأسيوط.





وقال المهندس ياسر عمر، إن تكريم رواد العمل الاجتماعي والإنساني جاء على هامش ختام احتفالية توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم السنويه الأولى لحزب مستقبل وطن بأسيوط حيث تم تكريم كلا من الشيخ اف سلطان أحمد الذي يقارب التسعين عاما لما له من تاريخ خدمي وصاحب عطاء لمدة أكثر من ستون عاما في العمل العام والمجتمع المدني في مركزي منفلوط ومركز أسيوط ،حيث شارك في إنشاء العديد من المصالح الخيرية والتطوعيه بدون مقابل ،أما القمص رويس رائد العمل الخيري بقرية عرب التالية والقرى المجاوره وله أفكار عديده في العمل التطوعي بمركز القوصية.





وأوضح ياسر عمر أن حزب مستقبل وطن حرص على تكريم هؤلاء الرواد حتى يكونوا نموذجا حافزا لغيرهم وتشجيع العاملين في مجال العمل التنموي والخدمي على تقويتهم.





وأضافت الدكتورة عبير فاروق مراد، عضو أمانة المرأه المركزية، أن تكريم هؤلاء يأتي مؤكدا للأجيال الحاضرة بأن هناك رجالا مخلصين لاوطانهم بذلوا أنفس الأوقات واغلاها لخدمة وطنهم في مجالات مختلفة.





وأشارت هند جوزيف أمينة العلاقات العامه إلى أن هؤلاء المكرمين يسعون على تحقيق أهدافهم النبيلة في خدمة أبناء وطنهم من خلال اللجان التطوعية في العمل الإجتماعي وأنهم أصبحوا متطوعين لدى حكوماتهم ويساهمون معها في المواجهه والتصدي للمشكلات.



