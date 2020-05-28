رئيس السلفادور: أتناول دواء ترامب لـ كورونا.. ومعظم زعماء العالم يستخدمونه

أعلن رئيس دولة السلفادور، نجيب أبو كيلة أمس، الأربعاء، أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكين كعلاج للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "سي إن إن"، قال " أبو كيلة"، إنه يتناوله كدواء وقائي، كما أن الرئيس الأمريكي ترامب يتناوله أيضا للوقاية، ومعظم زعماء العالم يستخدمونه كعلاج وقائي.





وأشار " أبو كيلة"، إلى أنه تناول العقار خلال مؤتمر صحفي مع السفير الأمريكي في السلفادور رونالد جونسون حول تبرع الولايات المتحدة، بـ250 جهاز تنفس صناعي.





وأضاف "أحيانا ما يتم ترشيحه للناس يختلف عما يتم ترشيحه للزعماء، لقد رشحوا لي تناول هيدروكسي كلوروكين للوقاية، واحتمالية أن يضركم تناوله بنسبة ضئيلة للغاية".





وأكد الزعيم أنه بناء على توصية منظمة الصحة العالمية، لم يعد الدواء جزءًا من بروتوكول علاج فيروس كورونا في البلاد، ولكنه سيبقى متاحًا 'لأولئك الذين يرغبون في استخدامه كعلاج وقائي أو بوصفة من الطبيب.





من جانبه، قال مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بـ منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لا تنصح باستخدام هيدروكسي كلوروكوين لعلاج فيروس كورونا خارج التجارب العشوائية ودون إشراف طبي مناسب.





وتابع: "من المهم مرة أخرى أن نكرر أن هذه الأدوية مفيدة للغاية في العلاج - والأدوية المنقذة للحياة في العلاج - من أمراض أخرى ، خاصة الذئبة والملاريا"، مضيفًا أنها مهمة للغاية للأشخاص الذين يعانون من هذه الأدوية تحت الإشراف السريري لمواصلة تناولها.