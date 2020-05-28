أهم الأخبار.. أول ضربة لـ تويتر بعد تهديدات ترامب.. إثيوبيا تكشف نواياها بشأن سد النهضة.. وخطة إنقاذ تحالف رينو ونيسان من آثار كورونا

نشر "صدى البلد"، عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نعرضها في التقرير التالي :





بعد تهديده تويتر.. هل يستطيع ترامب غلق مواقع التواصل الاجتماعي؟

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، تهديداته وتوعده لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل خاص ومواقع.. للمزيد اضغط هنا





تويتر تتلقى أول ضربة بعد تهديد ترامب بالغلق تسبب هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "تويتر" في هبوط سهمه في مؤشر داو جونز الأمريكي.. للمزيد اضغط هنا



الصحة: تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و19 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين .. للمزيد اضغط هنا





لا نقبل حقوق مصر التاريخية في النيل.. إثيوبيا تخرق الأعراف وتكشف حقيقة نواياها بشأن سد النهضة

كشفت إثيوبيا اليوم الأربعاء، عن نواياها الحقيقية تجاه أزمة سد النهضة مع مصر.. للمزيد اضغط هنا





الأسبرين في زمن كورونا.. أمراض يعالجها ومخاطر الإفراط منه

يعتبر الأسبرين أحد أهم الأدوية في مصر وأكثر...للمزيد اضغط هنا





بعد كسر ماسورة غاز.. السيطرة على حريق ميدان الحلمية في أقل من ساعة

فى اقل من ساعة، سجل رجال الحماية المدنية بالقاهرة نجاحا كبيرا فى عملية السيطرة على النيران التى اشتعلت بميدان.. للمزيد اضغط هنا





خطة لانقاذ تحالف نيسان رينو من آثار جائحة كورونا

منذ الاعلان عن تحالف نيسان رينو ميتسوبيشي الفرنسي الياباني فى... للمزيد اضغط هنا





خاص | رئيس حماية المستهلك: قطونيل ضربت بالقوانين عرض الحائط.. ورسالة مهمة لكل المنتجين

قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك إن شركة قطونيل ضربت بقوانين الدولة عرض الحائط حيث قامت بالإعلان عن منتج (ماسك) وطرحه في الأسواق دون الحصول على التراخيص اللازمة والالتزام بضوابط ...للمزيد اضغط هنا



