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رياضة

أخبار الرياضة السعودية | الشباب يقترب من ضم أزارو.. والهلال والنصر يتصارعان على نجم آرسنال

الخميس 28/مايو/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الرياضة السعودية ونرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:


أكدت تقارير صحفية سعودية، أن مسئولي الهلال، توصلوا لاتفاق مع لاعبهم الفرنسي بافتيمبي جوميز، من أجل تجديد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافي.



كشفت تقارير صحفية مغربية عن رغبة وليد أزارو مهاجم الأهلي المُعار إلى الشباب السعودي، تخفيض الطلبات المادية من جانب القلعة الحمراء من أجل الرحيل عن صفوف الفريق.



أكدت تقارير صحفية سعودية، أن الفترة القادمة، ستشهد صراعًا كبيرًا بين ناديي الهلال والنصر على ضم أحد نجوم نادي ارسنال الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.


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