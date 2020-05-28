محمد فؤاد: كنا في نعمة.. ومش متعودين على غياب الجمهور.. فيديو

، إنه يتمنى أن تعود الأمور إلى طبيعتها وما قبل أزمة فيروس كورونا، معربا عن أمنيته أن يرتاح الجميع





وأضاف محمد فؤاد، في حواره التلفزيوني على قناة "الحياة"، أن عدم وجود جمهور في الحفلة أمر غير معتاد عليه، متابعا "مش متعودين بس لو دا هيوصل جزء من السعادة للناس نعمل أي حاجة ونتأقلم عليها".





وأوضح محمد فؤاد، أنه فضل أن يقدم أغاني قديمة لأن الجميع يتمنى أن تعود الحياة القديمة، معقبا "احنا كنا في نعمة كبيرة.. وإن شاء الله هنرجع أحسن من الأول".





وأكد أن مصر تسير في اتجاه يستغرق أكثر من 50 عاما للوصول إليه، متابعا "مصر بتحلو وجميلة".



