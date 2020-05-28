AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي قرية سفلاق بسوهاج يشكون من تلوث المياه

الخميس 28/مايو/2020 - 07:50 ص
تلوث المياه
تلوث المياه
Advertisements
كريم ناصر
أرسل أهالى  قرية سفلاق بمركز ساقلتة بسوهاج، شكوى عبر خدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، يستغيثون من سوء حالة مياه الشرب بالقرية. 

وأوضح أحمد رشدى، أحد أهالى القرية، أن القرية تعانى من تلوث بمياه الشرب بعد أن تم ضخ مياه البئر الارتوازي الجديد إلى الشبكة وفصل مياه محطة نيدة السطحية مباشرة مما أدى إلى تغير خصائص مياه الشرب. 

وأكد "رشدى"، أن ذلك يتسبب في أضرار صحية مباشرة للمواطنين بالقرية مثل الشعور بمغص باستمرار، وتمت المطالبة بإغلاق البئر عدة مرات لحل المشكلة ولكن بلا جدوى. 

وطالب السكان، المسئولين بالتحقق من الأمر والعمل على حل المشكلة في أسرع وقت. 

اقرأ أيضا 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء  من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اهالى الدقهلية يشكون تعكر مياه الشرب

في استجابة لصدي البلد .. القابضة للمياه تحل مشاكل قرية البصرة

أهالى شارع المعز بشتيل يشكون انقطاع المياه منذ أسبوع

أهالى بشتيل: الميه قاطعة من 10 أيام أغيثونا

استجابة لـ صدى البلد.. القابضة تسحب المياه المتجمعة في المطرية

مواطن يشكو عدم صرف مستحقاته من الشئون الاجتماعية في قنا

ترشيحاتنا

دعاء الظلم والكرب.. 50 دواء ربانيا لتفريج الهموم

السعودية: تمديد التأشيرات السياحية آليا لمدة 3 أشهر دون مقابل مالي

دي يونج مقابل بيانتيش.. تفاصيل صفقة ضم برشلونة لـ نجم يوفنتوس الإيطالي

ندفع الثمن وهذا قدرنا.. طبيب يبكي على الهواء بسبب كورونا ويوجه رسالة مؤثرة للمواطنين ..فيديو

بألوان مبهجة.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

أحمد عفيفي يدعم شيكابالا بـ عدة تغريدات عن التنمر الإلكتروني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021

بألوان مبهجة.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة