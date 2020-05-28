أهالي قرية سفلاق بسوهاج يشكون من تلوث المياه

أرسل أهالى قرية سفلاق بمركز ساقلتة بسوهاج، شكوى عبر خدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، يستغيثون من سوء حالة مياه الشرب بالقرية.





وأوضح أحمد رشدى، أحد أهالى القرية، أن القرية تعانى من تلوث بمياه الشرب بعد أن تم ضخ مياه البئر الارتوازي الجديد إلى الشبكة وفصل مياه محطة نيدة السطحية مباشرة مما أدى إلى تغير خصائص مياه الشرب.





وأكد " رشدى"، أن ذلك يتسبب في أضرار صحية مباشرة للمواطنين بالقرية مثل الشعور بمغص باستمرار، و تمت المطالبة بإغلاق البئر عدة مرات لحل المشكلة ولكن بلا جدوى.





وطالب السكان، المسئولين بالتحقق من الأمر والعمل على حل المشكلة في أسرع وقت.





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