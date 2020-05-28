محمد فؤاد عن أزمة كورونا: ربنا زعلان مننا.. فيديو

قال الفنان محمد فؤاد ، إنه يتمنى عودة الحياة من جديد والانتهاء من أزمة كورونا في أسرع وقت ممكن لنتقرب من بعض مرة أخرى، موضحا أنه يريد إقامة حفلات أمام الجمهور.





وأضاف محمد فؤاد في لقائه التلفزيوني على قناة "الحياة"، على هامش احتفالية عيد الفطر المبارك، أنه فضل تقديم نوع معين من الأغاني في الاحتفالية لتتفق مع المرحلة الحالية، متابعًا "إحنا كنا في نعمة كبيرة، وهنرجع أحسن من الأول".





وأوضح محمد فؤاد، أن الدولة تسير في اتجاه لم نشهده منذ 50 سنة، متمنيًا "إن شاء الله ربنا يزيح أزمة كورونا، ونرجع على خير، وهذا درس ليتعلم الناس في الأيام اللي جاية، والقرب من الله، والعمل على مصلحة الوطن".



