AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزيرة الصحة تتابع الحالة الصحية لطبيبة السويس المصابة بـ كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 02:41 ص
هالة زايد
هالة زايد
Advertisements
حسن غنيمة
أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة اتصالًا هاتفيًا بالدكتورة عزة إسماعيل عبد الجيد، أخصائي أمراض الكلي، للاطمئنان عليها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوڤيد ١٩ )، حيث تتلقى وبعض أفراد أسرتها العلاج اللازم بمستشفى التأمين بالسويس.


واستفسرت وزيرة الصحة، من الطبيبة المصابة عن حالتها الصحية، وإذا ما كانت ترغب في نقلها لأي مستشفى آخر، مؤكدة أنه تتم متابعه حالتها، وأنه سيتم الاطمئنان عليها حتي تشفى تمامًا هي وأسرتها.


وأكدت الطبية المصابة، أن المستشفى والطاقم الطبي علي مستوي متميز، وأنه تتم راعيتها صحيًا هي وأسرتها.


وأكدت نقابة أطباء السويس، في بيان، أنها تقدم الشكر لوزيرة الصحة علي اتصالها بالطبيبة والاطمئنان عليها.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم 3 أطفال.. نقل 13 مصاب كورونا من السويس لمستشفيات العزل

ذهب ليقضى العيد مع أسرته.. وكيل صحة البحيرة: مريض كورونا هرب من الحجر الصحى مستقلا أتوبيس.. ويستكمل علاجه بمنزله.. تفاصيل

فحوصات وعزل صحي.. وزيرة الصحة تطمئن على الفرق الطبية المصابة بـ كورونا

ترشيحاتنا

دعاء الظلم والكرب.. 50 دواء ربانيا لتفريج الهموم

مركز الأزهر: يجوز صيام الست من شوال قبل صيام القضاء

أهم الأخبار.. أول ضربة لـ تويتر بعد تهديدات ترامب.. إثيوبيا تكشف نواياها بشأن سد النهضة.. وخطة إنقاذ تحالف رينو ونيسان من آثار كورونا

الصحة: نفعل إجراء ضد كورونا مع الأطقم الطبية لا يطبق عالميا

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة: 10 وصايا لو نفذها الاهالي سيسعدون بتفوق أبنائهم

4 شروط لعودة الصلاة في المسجد .. تعرف عليها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير