وزيرة الصحة تتابع الحالة الصحية لطبيبة السويس المصابة بـ كورونا





واستفسرت وزيرة الصحة، من الطبيبة المصابة عن حالتها الصحية، وإذا ما كانت ترغب في نقلها لأي مستشفى آخر، مؤكدة أنه تتم متابعه حالتها، وأنه سيتم الاطمئنان عليها حتي تشفى تمامًا هي وأسرتها.





وأكدت الطبية المصابة، أن المستشفى والطاقم الطبي علي مستوي متميز، وأنه تتم راعيتها صحيًا هي وأسرتها.





وأكدت نقابة أطباء السويس، في بيان، أنها تقدم الشكر لوزيرة الصحة علي اتصالها بالطبيبة والاطمئنان عليها.