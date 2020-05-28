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توك شو

محمد فؤاد عن تسريب أغاني ألبومه الجديد: هدية للجمهور.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 07:00 ص
الفنان محمد فؤاد
الفنان محمد فؤاد
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كـريـم الـخـطـيـب
قال المطرب محمد فؤاد تعليقًا على تسريب عدد من أغاني ألبومه الجديد، إنها "هدية للجمهور"، مشيرا إلى أنه انتهى من الألبوم الجديد وسيتم تصوير أول أغنية منه، وسيعلن موعد الطرح بعد عيد الفطر.

وأضاف محمد فؤاد "أنا شايف ناس بتغني اغاني ليا، من ألبومي الجديد.. طالما الناس بتحبني خلاص".

وأشار محمد فؤاد إلى أنه ذهب إلى الفيوم لتصوير أغنية بعنوان "شكوى إلى الله"، موضحا أن الأغنية ستطرح قريبا.

وأردف محمد فؤاد إنه يتمنى عودة الحياة من جديد والانتهاء من أزمة كورونا في أسرع وقت ممكن لنتقرب من بعض مرة أخرى، موضحا أنه يريد إقامة حفلات أمام الجمهور.

وأضاف محمد فؤاد  أنه فضل تقديم نوع معين من الأغاني في الاحتفالية لتتفق مع المرحلة الحالية، متابعًا "إحنا كنا في نعمة كبيرة، وهنرجع أحسن من الأول".
وأوضح محمد فؤاد، أن الدولة تسير في اتجاه لم نشهده منذ 50 سنة، متمنيًا "إن شاء الله ربنا يزيح أزمة كورونا، ونرجع على خير، وهذا درس ليتعلم الناس في الأيام اللي جاية، والقرب من الله، والعمل على مصلحة الوطن".

وتابع محمد فؤاد "الناس بعدت عن بعض الفترة الماضية وده غضب الله، لأن الله طالبنا بالمحبة والغفران، وفي ناس ذهبت إلى التطرف والإرهاب، وحدثت مجادلات، وربنا أكيد زعلان مننا".

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