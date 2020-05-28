AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

إيمانا بدور الإبداع.. الهالة الثقافي يمد فترة استقبال أعمال جائزة أدب الناشئة واليافعين

الخميس 28/مايو/2020 - 12:05 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
مد مركز الهالة الثقافي فترة استقبال الأعمال المقدمة لمسابقة جائزة أدب الناشئة واليافعين (دورة الدكتور أحمد خالد توفيق) في مجال الرواية، حتى يوم 1 يوليو 2020.


وكان مركز الهالة الثقافي أطلق تلك الجائزة، والتي ستُمنح سنويًّا وبشكلٍ دوري؛ إيمانًا بدور الإبداع في تنمية المجتمعات ومُواجهة الأفكار الشاذة والهدامة، ودعمًا لأصحاب المواهب المُتميزة في مجال الكتابة لفئة الناشئة واليافعين.


وبحسب بيان، الخميس، سيجري منح الجائزة للفائزين "ثلاثة أعمال دون ترتيب للمراكز الفائزة" في أول نوفمبر من نفس العام، والجائزة عبارة عن (مبلغ خمسة آلاف جنيه مُقدمة من مركز الهالة للتنمية الإبداعية طباعة وتوزيع الرواية الفائزة منح الفائز درع الجائزة شهادة تقدير تُمنح من المركز). 


ومن شروط الجائزة:
- يُقدم العمل إلكترونيًا بصيغة الوورد على إيميل الدار.
- لا تُشترط سن مُعينة للمُتقدم.
- يُشترط في العمل المُقدَّم أن يكون مكتوبًا باللغة العربية السليمة، حيث لن يُلتفت للأعمال المُقدمة بالعامية أو بأي لُغات أُخرى غير العربية.
- كما يُشترط أيضًا ألا يزيد العمل على 30 ألف كلمة، على أن يكون مُوجهًا للفئة العُمرية (من 10 إلى 18 عامًا).


جدير بالذكر أن لجنة التحكيم مُكوَّنة من أهل الاختصاص بتقييم الأعمال المُقدمة وفرزها وتحديد الأعمال المتميزة، وهي سرية، ولن يُعلن عنها حتى بعد منح الجائزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الهالة الثقافي» يطلق مسابقة سنوية لأدب اليافعين أول أبريل من كل عام

في دورتها الأولى.. ننشر أسماء الفائزين في جائزة ابن خصيب الثقافية

باحث سوري يطلق جائزة لأفضل رواية تكافل إنساني

"الدائرة الحائرة" للكاتبة سماح أبو بكر وإصدار نهضة مصر تتصدر قائمة جائزة IBBY الدولية لأدب الطفل لعام 2020

جائزة الشيخ زايد للكتاب.. فوز الفلسطينية سلمى الجيوسي بشخصية العام الثقافية

اتحاد كتاب مصر يفتح باب الترشح لجوائز الاتحاد لعام 2021

ترشيحاتنا

صاحبة فيديو الاغتصاب.. تعرف على حكاية منه عبدالعزيز فتاة التيك توك

إصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

توقف الدوري لم يمنعه.. مرتضى منصور يواصل إثارة القضايا الشائكة

أخبار التوك شو.. المعامل المركزية: إجراء 4000 تحليل كورونا يوميا.. روسيا تعلن علاجا لفيروس كورونا الشهر المقبل.. ورد فعل غريب من يسرا بعد علمها بإصابتها بمرض خطير

بيان حكومي جديد حول خطط مواجهة فيروس كورونا بعد قليل

لسلامتك أولا.. الداخلية والعدل والنيابة تتيح خدماتها إلكترونيا تجنبا لانتشار كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمامة بجنيه.. جامعة أسيوط تفتتح ثاني خط لإنتاج الكمامات| شاهد

لمحبي الأناقة.. شركة أزياء إيطالية تبدأ تصنيع كمامات شفافة.. شاهد

بسبب كورونا .. شاهد بيونسيه متخفية بالكامل