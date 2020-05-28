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محافظات

17 محاضرة علمية في اليوم الأول لمؤتمر جامعة طنطا الافتراضي

الخميس 28/مايو/2020 - 08:40 ص
كمال عكاشة
كمال عكاشة
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احمد علي
ترأس الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي الافتراضي الاول بمشاركة 17 متحدثا من العلماء من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدد من الدول العربية.

وجاء ذلك بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر جامعة طنطا الدولي الافتراضي الاول الذي نظمته الجامعة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، تحت عنوان : " البحث العلمى في مواجهة تحدى كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة".

وأوضح أن الجلسات تناولت بحث تاثير فيروس كورونا علي المنظومة الصحية وسبل الوقاية وطرق العلاج المضاد وتحديات اللقاحات ، مشيرا الي مشاركة د. محمد عوض تاح الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية بالمؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذي أشاد بالمؤتمر الذي يناقش أحدث الابحاث العلمية في العالم في مواجهة فيروس كورونا .

وأضاف نائب رئيس المؤتمر والمتحدث الرسمي للمؤتمر ، أن الدكتور احمد شكر شارك من كندا بمحاضرة علمية عن الدروس المستفادة من فيروس كورونا في القطاع الصحي وطرق الوقاية والعلاج، كما تناولت المحاضرة الجديد في علاج الفيروس واللقاحات وطرق العلاج المضاد للفيروسات والعلاجات غير التقليدية مثل الحقن ببلازما من المتعافين والأدوية المضادة للفيروسات .
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