بدء التقدم إلكترونيًا لـ رياض الأطفال بالمدارس التجريبية أول يونيو بالدقهلية

أعلن عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عن بداية فتح باب التسجيل إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية والمدارس المتميزة الرسمية للغات للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ابتداءا من ٢٠٢٠/٦/١حتى٢٠٢٠/٦/٣٠.





وأكد أنه سيتم تسجيل الإستمارة يتم مرة واحدة فقط لذا يجب كتابة البيانات بدقة وإختيار الرغبات بدقة حتى لا تضيع فرصة الإلتحاق بالمدرسة المناسبة ولا يمكن تعديل الرغبات بعد الحفظ. و يقوم ولي الأمر بطبع استمارة التقدم الخاصة بالطفل من الموقع وتقديمها الى مدرسة الرغبة الأولى ، ويعتبر تقديم الاستمارة واعتمادها من مدرسة الرغبة الأولى ، شرط من شروط دخول الطفل للتنسيق ، وتؤجل المقابلة التي سوف تجريها المدرسة للطفل الى ما بعد الاعلان عن نتيجة التنسيق نظرا للظروف الحالية وإذا لم يتم طباعة الاستمارة أو طبعت ولم يتم تسليمها لمدرسة الرغبة الأولى ، يستبعد الطفل نهائيا من التنسيق.





وأضاف انه سيتم التقـديـم للأطفال علي الموقـع الالكتروني لمديريـة التربيـة والتعليم بالدقهلية وفقـًا للشـروط المعلنـة علـي الموقـع بالنسبة للمـدارس (رسمي لغات– رسمي لغات مميز) و يكون سن القبول برياض الاطفال للمدارس الرسمـية (لغات – لغات مميز) ، من سن اربع سنوات الي ما دون السادسة بالمستوي الأول برياض الاطفال ويكون حساب السن أول أكتوبر ولا يجوز قبول الاطفال برياض الاطفال في سن الالزام (ست سنوات) طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996





واشار الى انه سيبدأ التسجيل علي الموقـع http://tansek4dk.com/ خـلال الفترة من 1 / 6 /2020 إلي 30 / 6 /2020 وسيغلـق الموقـع يوم 30 / 6 /2020 ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد , مع التزام المدارس بقبول استمارة التقدم السابق طباعتها من ولي الآمر واعتمادها أثناء فترة التسجيل وذلك يعتبر شرط من شروط دخول التنسيق. علي الموقع ولحين إعلان الانتهاء من استلام الاستمارات بالمدراس ، ويكون قبل إعلان النتيجة النهائية للتنسيق.





واوضح انه بالنسبة للأطفال الموجودين خارج البلاد يتم التسجيل على الموقع ، ووتسليم الاستمارة ومراجعة البيانات بمدرسة الرغبة الأولى ، ويستثنى لهم المقابلة لحين إعلان النتيجة ، ويشترط إجراء المقابلة بالمدرسة في عضون 10 أيام من إعلان النتيجة ، وإلا سيتم استبعاد الطفل.





في جميع الحالات سيتم التنسيق الكترونيًا من الأكبر سنًا للأصغر سنًا وفقأ للقرار الوزاري 285 والقوانين والقواعد المنظمة للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات وكذلك الالتزام بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مع الالتزام بالحي الجغرافي ووفقًا للشروط السالف ذكرها وحسب الكثافات المتاحة وفي حالة عدم قبول الطفل في الرغبة الاولي يتم تنسيقه وفقًا لترتيب الرغبات المسجلة والكثافات المقررة

يلتزم ولي الامر باستيفاء البيانات والرغبات كاملة باستمارة التسجيل، ويعتبر مسئول مسئولية كاملة عن صحة البيانات بالاستمارة وإدارة المدارسة و صحة البيانات المسجلة على استمارة الطفل مسئولية ولي الأمر مسؤولية كاملة ، وإدارة المدارس الرسمية للغات غير مسئولة عن أية نتائج تترتب عن أي بيانات خاطئة بهذه الاستمارة.





واكد ان اعلان نتيجة التنسيق لا يعني قبول الطفل بالمدرسة بصورة نهائي حيث يجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتيازه للمقابلة يسقط حقه في الالتحاق بالمدرسة و في حالة وجود أي بيان مخالف لأصول المستندات يتحمل ولي الأمر المسئولية القانونية ولن يعتد بعقود الإيجار المسجلة بعد تاريخ التسجيل الالكتروني (وخاصة عقود الاستضافة) وسيتم إعلان النتيجة النهائية على موقع إدارة المدارس الرسمية للغات بالدقهلية واخطار الادارات والمدارس رسميًا بنتيجة التنسيق ورقيًا معتمدة.



