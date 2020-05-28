الصين تسجل إصابتين جديدتين بـ فيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت اللجنة في بيان نشرته شبكة "جلوبال تايمز" الصينية إن حالتي الإصابة هما لوافدين وليسا لمواطنين صينيين.





ويوم الثلاثاء الماضي، أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج"، أن بلاده ستكثف استعداداتها للقتال المسلح وستعمل على تحسين قدراتها على تنفيذ المهام العسكرية، في ظل تأثير جائحة كورونا الكبير على الأمن القومي.





ومع انخفاض الأعداد المصابة بفيروس كورونا، عاد الطلاب تدريجيًا إلى المدارس، وتستعد بعض المدارس الدولية في العاصمة بكين لإعادة فتح أبوابها في الأول من يونيو المقبل.







