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توك شو

أحمد شيبة: تأثرت بعدوية ومحمد رشدي وغنيت لـ أم كلثوم وعبد الحليم.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 06:02 ص
أحمد شيبة
أحمد شيبة
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اسراء صبري
قال المطرب الشعبي أحمد شيبة، إنه تأثر بالفنانين القدامى، أمثال "عدوية، ومحمد رشدي، وعبده الإسكندراني".

وأضاف أحمد شيبة في حواره التلفزيوني مع برنامج "التاسعة"، المذاع على قناة "الأولى"، تقديم الإعلامي "وائل الإبراشي"، أنه تعمق في أغاني القدامى، متابعا "بغنلهم من قبل ما أعمل فرقة".

وتابع أحمد شيبة "تأثرت وتعلمت من أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وأنه مازال يغني لهما، إضافة إلى عدوية".

وأكد أحمد شيبة "حتى في الأفراح كنت بغنى ليهم.. وبغني لكله وكمان بغني لنفسي".
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