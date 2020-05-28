أحمد شيبة: فلوس المشاهدات مش ليا للسبكي.. فيديو

قال المطرب الشعبي أحمد شيبة ، إن "الزهر لعب معه بحب الناس"، متابعا "الحمدلله الناس كلها بتحبني.. وأنا بحب كل الناس وبحمد ربنا".





وأضاف أحمد شيبة في حواره التلفزيوني ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى" تقديم الإعلامي "وائل الأبراشي"، "أهم حاجة في الدنيا هو حب الناس"، متابعا "العمل الخيري دا بيني وبين ربنا".





وأوضح أحمد شيبة، أن أغنية "آه لو لعبت يا زهر" حصلت على ملايين المشاهدات، معقبا "فلوس المشاهدات مش بتاعتي.. دي بتاعت السبكي".





وتابع أحمد شيبة "أنا اتنازلت للسبكي عن فلوس المشاهدات من غير أي حاجة".





واستطرد أحمد شيبة، "مكنتش اعرف حاجة عن الصفحات ولا عن الانترنت ولا اي حاجه.. بس هعمل صفحة ليا على النت واحط عليها كل الأغاني بتاعتي القديمه والجديدة".



