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اقتصاد

خبير: القطاع الصناعى يقود الاقتصاد العالمى نحو التعافي

الخميس 28/مايو/2020 - 09:00 ص
تعافى الاقتصاد العالمى
تعافى الاقتصاد العالمى
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علياء فوزى
قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن اتجاه العالم نحو العودة الى الحياة الطبيعية وفتح الاقتصاد تدريجيا سيؤدى إلى تعافي الأنشطة الاقتصادية بالتوالى بعد حالة من الإغلاق استمرت لأكثر من شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا.


أضاف السيد ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أن القطاع الصناعى سيقود هذا التعافي بعودة الماكينات للعمل وتغذية السلاسل الإنتاجية المتوقفة الآن حيث تلجأ معظم دول العالم إلى السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية.

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تابع " الصناعات التحويلية البتروكيماويات ومواد البناء والطبية ستكون في مقدمة القطاعات الصناعية التى ستقود التعافى مستقبلا".

 وأوضح السيد، أن قطاع البترول والتعدين و الغاز الطبيعي ومشتقاتهم سيعقب قطاع الصناعة فى التعافى، حيث سيتم زيادة الطلب على منتجاتها بسبب ارتفاع معدلات التشغيل داخل المصانع وتأتي الزراعة فى المرتبة الثالث من حيث سرعة التعافي.

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أكد السيد، أن تعافى القطاعات الثلاث سيكون ذات تأثير إيجابي على أداء البورصات العالمية وارتفاع قيمة الأسهم مضيفا أن السياحة الأكثر تأثرا بالأزمة الحالية وآخر المتعافين منها، نتيجة تقيد الحركة السياحية و تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.


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