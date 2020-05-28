أحمد شيبة: رفضت يتقال عليا صاحب الأغنية الواحدة.. وبعمل أفراح لله.. فيديو

قال المطرب الشعبي أحمد شيبة ، إن أهم شيء فى الغناء هو الاستمرار، متابعا "قالوا عليا صاحب أغنية واحدة لما نزلت "آه لو لعبت يازهر" مع أني كنت منزل قبليها أغاني كتير".





وأضاف أحمد شيبة ، في حواره التلفزيوني ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى"، تقديم الإعلامي "وائل الإبراشي"، "رفضت يتقال عليا صاحب الأغنية الواحدة بعد أه لو لعبت يازهر وعملت يعلم ربنا وغيرها من الأغاني".





وتابع أحمد شيبة "آه لو لعبت يازهر عملت مشاهدة عالية غير باقي الأغاني، بس كل الأغاني بتاعتي نجحت".





واستطرد أحمد شيبة "كلنا بنشتغل في الأفراح.. اللي بيطلبني بروح.. بعمل أفراح لله وفي مطربين كتير بيعملوا كدا بردو".



