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محافظات

مبادرة بأسوان لإلغاء مراسم العزاء بالدواوين والجمعيات لمواجهة كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 05:39 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أطلق الاتحاد النوبى العام بأسوان برئاسة عبد الفتاح حسن عبد الحافظ مبادرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يدعو فيها جموع أبناء النوبة ومواطني المحافظة بإلغاء مراسم تلقى العزاء داخل الدواوين والجمعيات الخيرية والاجتماعية. 

وتهدف المبادرة من ذلك تحقيق التباعد الاجتماعى المطلوب فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد. 

وأشار الاتحاد إلى ضرورة اقتصار تلقى العزاء على التليفون والهاتف المحمول، وحملت المبادرة عدة كلمات وشعارات منها "مع بعض هنقدر نعدى المحن .. ابدأ بنفسك وأبقى فى بيتك".

الغرض من هذه المبادرة مواجهة مخاطر فيروس كورونا ومكافحة إنتشاره، ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التى إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

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وفى نفس السياق طالب النائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب الأهالى بالتحلى بالهدوء وعدم الذعر، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بإتباع طرق الوقاية وتجنب التجمعات والاختلاط والحرص على التباعد الاجتماعى خلال تلك الفترة.

وقال النائب إن الإصابة بفيروس كورونا تضرب كل دول العالم أجمع دون تفرقة أو تمييز ، وأن الإصابة بالمرض ليست عيبًا ولا عارًا تؤثر بالسلب على المصابين وذويهم.
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