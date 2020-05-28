العثور على جثة لاعب كرة إنجليزي داخل شقته

أعلنت الشرطة الإنجليزية، العثور على جثة كريستيان مبولو للاعب فريق موركامب في دوري القسم الرابع، والبالغ 23 عامًا داخل شقته في لانكاشاير.





وأكدت الشرطة في بيانها الرسمي، أن يوم 26 مايو في الواحدة بعد منتصف الليل تم الإبلاغ عن حالة وفاة مفاجئة.









وأضافت الشرطة، أنه فور وصولها كان اللاعب تُوفي، وأن الوفاة تمت بشكل طبيعي، ولا توجد ظروف مريبة، مشيرة إلى أ ن الملف سيتم تمريره لـ الطب الشرعي.





بدأ اللاعب مسيرته في برينتوود تاون ، ثم انضم موسم 2015 لـ فريق ميلوال ثم أُعير لـ كانفي أيلاند وبراينتري، ثم انضم لـ موركامب بداية الموسم الجاري.



