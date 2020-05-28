إبراهيم رضوان يكتب : أزمة شرف !

يبدو أنه لا مكان للطيبين في بلادنا ، وأنه حرام على بلابله الدوح ، حلال للطير من كل جنس ، إلا أن الشر فيها أكثر ، وويل للطيب أن يعمل بالقرب من دائرة الفساد ..









أكتب هذا الكلام عن رجل من أشرف الرجال وأنقاهم وأخلصهم ، إنه العالم الجليل الدكتور عاصم رستم المتخصص في علاج الأورام بأكبر مستشفيات بريطانيا ، والذي كان يعمل مديرا لمستشفى الأورام " أيادي المستقبل بالإسكندرية " ، بل هو مؤسس أو بالأحرى الأب الروحى للمستشفى حيث ترك كل أعماله ودنياه فى لندن وتفرغ لعلاج أبناء بلده وكان سببا فى شفاء أناس يعلم الله أن حالاتهم كان ميئوسا منها.









الحقيقة أن عاصم رستم الإنسان نجح أن يعالج نفسية المرضى بالمرض اللعين قبل أن يعالجهم جسديا ، رأيته أكثر من مرة يجلس مع المرضى الفقراء يشرح ويبسط لهم المفاهيم ، فلا يدخلون فى متاهة الخوف والتوتر وانتظار قضاء الله وبالتالى تتدهور حالتهم الصحية أكثر وتفشل محاولات العلاج ، وإنما كان دائم الابتسامة حتى وإن كان المريض مازالت له لحظات بالدنيا وقد نجح فى إعادة حالات ميئوس منها للحياة بسبب رفع حالاتهم المعنوية والنفسية .









للأسف الرجل ـ فجأة ـ ترك هذا الصرح الطبي والإنساني ، وغادر الي لندن بغير رجعة ، بعد أن اكتشف مخالفات جسيمة في التبرعات التي تصل الي المرضى من أهل الخير ، وقد حاول الرجل الاحتجاج على ما يحدث من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التي تدير المكان ، إلا أن نصيبه كان الطرد والفصل ، و"جزاء سنمار" ..









مستشفى أيادى المستقبل أصبح ملاذا لمن يبحثون عن الشفاء لأهالي الإسكندرية ومطروح والبحيرة وطنطا وكفر الشيخ من هذا المرض اللعين ، وقد رأيت بعيني كيف يتعامل الرجل مع الجميع ، وكيف أرسى قاعدة أن العلاج للجميع والمعاملة واحدة سواء من يدفع أو من يعالج بالمجان .









دار حوار بيني وبين الدكتور عاصم عبر ـ الهاتف ـ وطلبت منه العودة ، جميع المرضى والمتعافين يرجونه أن يعود ، فقد كان البلسم الشافي لهم ، وكان الصدر الحنون قبل أن يلقوا ربا رحيما وتتغير عناوينهم للمرة الأخيرة ، إلا أنه قال بحزن شديد إنه يتمنى أن يعود لخدمة الفقراء ، ولكن بعد أن تظهر الحقائق كاملة ، ثم أتت أزمة وباء "كورونا" لتغطي على غيرها من أزمات هنا وهناك ..







