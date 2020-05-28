مع قرب انتهاء فترة الحجر.. أندية الدوري المغربي تستعد لاستئناف البطولة

تنتظر أندية الدوري المغربي قرار المسئولين النهائي بشأن استئناف البطولة في ظل قرب انتهاء الفترة الثانية من الحجر يوم 1 يونيو المقبل.





وطالبت بعض الفرق مثل نهضة بركان لاعبيها بالعودة للاستعداد لقرار عودة التدريبات.









وأعلن الاتحاد المغربي منذ فترة أن قرار استئناف البطولة في يد الحكومة فقط التي ستدرس الوضع والإجراءات التي يجب الالتزام بها حال عادت المباريات.





وتشهد أندية الدوري حالة من الانقسام بين المطالبة بإلغاء البطولة أو استكمالها.



