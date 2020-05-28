مع قرب انتهاء فترة الحجر.. أندية الدوري المغربي تستعد لاستئناف البطولة

تنتظر أندية الدوري المغربي قرار المسئولين النهائي بشأن استئناف البطولة في ظل قرب انتهاء الفترة الثانية من الحجر يوم 1 يونيو المقبل.
وطالبت بعض الفرق مثل نهضة بركان لاعبيها بالعودة للاستعداد لقرار عودة التدريبات.
اقرا ايضا | مستعينا بـ شهادة رئيس الكاف.. الوداد ينتظر القرار النهائي بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019
وأعلن الاتحاد المغربي منذ فترة أن قرار استئناف البطولة في يد الحكومة فقط التي ستدرس الوضع والإجراءات التي يجب الالتزام بها حال عادت المباريات.
وتشهد أندية الدوري حالة من الانقسام بين المطالبة بإلغاء البطولة أو استكمالها.