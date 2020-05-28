صحف الكويت.. مصر تسجل 910 إصابات جديدة بـ كورونا.. وفرنسا تحذر من تكرار سيناريو سوريا في ليبيا

وزير الصحة الكويتي يعلن تعافي 640 حالة وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 7946

الإمارات: 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الاجمالي لـ 31969

التحالف العربي يسقط طائرات حوثية مسيرة استهدفت نجران

فرنسا: سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا

الخطوط الحديدية السعودية تعلن استئناف رحلاتها الأحد المقبل

فرنسا تمنع استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء التفشي في البلاد، وذلك ارتفاعا من 789 إصابة أمس.





كما سجلت الوزارة 19 حالة وفاة جديدة اليوم ارتفاعا من 14 أمس.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الصحة الكويتية أعلنت شفاء 640 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7946 حالة.





كما ذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 692 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 23267 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 175 حالة.





وقالت "الراي" إن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت عن حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا لتبلغ اجمالا 255 وفاة اضافة الى تسجيل 883 اصابة جديدة ليصل الاجمالي الى 31969 الف حالة حتى الان.





وأشارت "القبس" إلى أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران، باتجاه مدينة نجران السعودية، مؤكدًا ستمرار المليشيا الحوثية بـ"انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار، واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.





ونقلت "الجريدة" عن وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، قوله إن وضع في ليبيا مزعج للغاية محذرا من أن سيناريو سوريا يتكرر في هذا البلد، مضيفًا: "هذه الأزمة تزداد تعقيدا. نواجه موقفا تتحول فيه ليبيا إلى سوريا أخرى".





وأفادت "الوطن" بأن الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" أعلنت عن استئناف رحلاتها ابتداء من يوم الأحد 31 مايو 2020، ضمن إجراءات تخفيف القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





دوليًا، قالت "الراي" إن وزارة الصحة الفرنسية أعلنت منع استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كورونا بعد أشهر من الجدل حول مدى فاعليته.





وقالت الوزارة في بيان انه يجب "عدم وصف هذه التركيبة للمرضى المصابين بفيروس (كورونا) سواء في منازلهم أو في المستشفى".





وأوضحت "الجريدة" أن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيوقع اليوم الخميس، على قرار يتعلق بشركات التواصل الاجتماعي، بعد أن هدد بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع موقع "تويتر"، كما توعد موقع تويتر بخطوات مقبلة "كبيرة ومهمة".



