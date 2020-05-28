AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس قطاع التخطيط بالرى توضح خطة الوزارة لمنع التعديات فى العيد

الخميس 28/مايو/2020 - 10:34 ص
دالدكتورة إيمان سيد
دالدكتورة إيمان سيد
Advertisements
أمل مجدى
قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة أعلنت الطوارئ فى أيام إجازات عيد الفطر المبارك بسبب أنه لديها موسم أقصى الإحتياجات وزراعات الأرز ولابد من ضمان وصول الماء لكافة المزارعين وقطاعات مياه الشرب.

وأضافت رئيس قطاع التخطيط لصدى البلد أنه يتم تكثيف  الحملات لأنه من المعتاد أن يتعدى الناس على أملاك الدولة ومياه الرى فى أيام الإجازات .


وتابعت الدكتورة إيمان السيد أنه من المعتاد فى الأعياد أن يتم إعلان الطوارئ وإلغاء النبطشيات ويكون الفريق التنفيذى فى المواقع أيام العيد لذلك قامت الوزارة بازالة الكثير من التعديات .

وأكدت أن الوزارة تحرص على توصيل الماء لكل الأراضى المزروعة بالأرز وتتوقع أن يكون موسم الأرز لهذا العام ناجح.

وقد صرّح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه تم احالة ١٧٣ محضر مخالفه بالتعدي على الترع فى محافظة دمياط إلى النيابة العسكرية بدائرة محافظة دمياط، وذلك استمرارًا لمجهودات الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية التابعة و نهر النيل وتحصيل مستحقات الدولة .

وأضاف عبد العاطى، أنه تلقى تقرير من الإدارة المركزية للموارد المائية بمحافظة حول أعمال الإزالات التى تتم حيث أكد أن الأهالى أقبلوا على إزالة المخالفات التى قاموا بتنفيذها خلال الفترة الأخيرة، وتجدر الإشارة إلى أن تلك المخالفات تشمل 55 قرارا  فى كفر سعد، و ٦٦ قرارا فى مركز دمياط، و 52 قرار فى فارسكور.

ويتم إزالة التعديات والمخالفات سواء من جانب المخالفين بعد المصالحة أو من جانب أجهزة الوزارة على حساب المخالفين .

وشدد وزير الرى على أنه سيتم استئناف أعمال التحصيل عقب إجازة عيد الفطر، و لن يتم التهاون فى مواجهة أى تعديات على كافة المجارى المائية لما لهما من تأثير على إمرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية الأمر الذي يؤدي إلى حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفة أثناء امرار الاحتياجات المائيه المطلوبة.

وجدير بالذكر أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار تنفيذ الدكتور رئيس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومن ضمنها التعدى على ممتلكات وأصول الدولة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري تبحث الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل وتبدأ في حصر الترع لإعادة تبطينها وتأهيلها

الري تستعد لموسم أقصى الاحتياجات.. رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات.. حصر جميع الترع لتبطينها وإعادة تأهيلها

بعد رصدها بالأقمار الصناعية.. الري تزيل تعديات ردم مجرى نهر النيل.. صور

وزير الري: لا تهاون مع أي معتد على نهر النيل.. صور

الري: مستمرون في حملات إزالة التعدي على نهر النيل.. صور

وزير الري يناقش موقف التعديات على نهر النيل خلال الفترة الحالية

ترشيحاتنا

بسبب الأزمة المالية.. ليفربول يتراجع عن ضم بديل محمد صلاح

انت مالك.. ساويرس يدخل في مناقشة ساخنة مع متابع على تويتر

ناقوس الحرب.. الجيش الإسرائيلي والشاباك يستعدان لضم الضفة

بيراميدز يسعى لـ تدعيم خط الهجوم بـ هداف دوري أبطال أفريقيا

أحمد عيد عبد الملك يشن هجومًا شديدًا على المُسيئين لـ شيكابالا

فيديوجراف| فرص عمل حقيقية بالسعودية مهن مختلفة ومرتبات مجزية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالفت جميع التوقعات.. معمرة 103 أعوام تتغلب على فيروس كورونا

احذر مقود السيارة يسبب كورونا.. أقذر من المرحاض.. فيديو

شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021