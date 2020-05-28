رئيس قطاع التخطيط بالرى توضح خطة الوزارة لمنع التعديات فى العيد



ويتم إزالة التعديات والمخالفات سواء من جانب المخالفين بعد المصالحة أو من جانب أجهزة الوزارة على حساب المخالفين .



وشدد وزير الرى على أنه سيتم استئناف أعمال التحصيل عقب إجازة عيد الفطر، و لن يتم التهاون فى مواجهة أى تعديات على كافة المجارى المائية لما لهما من تأثير على إمرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية الأمر الذي يؤدي إلى حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفة أثناء امرار الاحتياجات المائيه المطلوبة.



وجدير بالذكر أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار تنفيذ الدكتور رئيس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومن ضمنها التعدى على ممتلكات وأصول الدولة .

قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة أعلنت الطوارئ فى أيام إجازات عيد الفطر المبارك بسبب أنه لديها موسم أقصى الإحتياجات وزراعات الأرز ولابد من ضمان وصول الماء لكافة المزارعين وقطاعات مياه الشرب.وأضافت رئيس قطاع التخطيط لصدى البلد أنه يتم تكثيف الحملات لأنه من المعتاد أن يتعدى الناس على أملاك الدولة ومياه الرى فى أيام الإجازات .وتابعت الدكتورة إيمان السيد أنه من المعتاد فى الأعياد أن يتم إعلان الطوارئ وإلغاء النبطشيات ويكون الفريق التنفيذى فى المواقع أيام العيد لذلك قامت الوزارة بازالة الكثير من التعديات .وأكدت أن الوزارة تحرص على توصيل الماء لكل الأراضى المزروعة بالأرز وتتوقع أن يكون موسم الأرز لهذا العام ناجح.وقد صرّح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه تم احالة ١٧٣ محضر مخالفه بالتعدي على الترع فى محافظة دمياط إلى النيابة العسكرية بدائرة محافظة دمياط، وذلك استمرارًا لمجهودات الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية التابعة و نهر النيل وتحصيل مستحقات الدولة .وأضاف عبد العاطى، أنه تلقى تقرير من الإدارة المركزية للموارد المائية بمحافظة حول أعمال الإزالات التى تتم حيث أكد أن الأهالى أقبلوا على إزالة المخالفات التى قاموا بتنفيذها خلال الفترة الأخيرة، وتجدر الإشارة إلى أن تلك المخالفات تشمل 55 قرارا فى كفر سعد، و ٦٦ قرارا فى مركز دمياط، و 52 قرار فى فارسكور.