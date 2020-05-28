أخبار السوشيال ميديا.. أحمد موسى يفضح مخطط أردوغان لتدمير الدول العربية.. وميدو يدعم شيكابالا

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

حلا شيحة تدعم رجاء الجداوي: حبيبتي وأمي

وجهت حلا شيحة، رسالة دعم إلى الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.





أحمد موسى يفضح مخطط أردوغان وجورج سورس لتدمير الدول العربية.. شاهد

نشر الإعلامي أحمد موسي صورة قديمة لـ رجب الطيب أردوغان أثناء اجتماعه برجل الأعمال الأمريكي "جورج سورس".



ميدو يدعم شيكابالا بعد الهجوم عليه

وجه احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق الدعم لصديقه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك بعد تعرضه لحمله هجوم من بعض الجماهير.



رشا مهدي تنشر صورة جديدة.. والجمهور: أيقونة الزمالك

شاركت الفنانة رشا مهدي جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.