AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا.. أحمد موسى يفضح مخطط أردوغان لتدمير الدول العربية.. وميدو يدعم شيكابالا

الخميس 28/مايو/2020 - 07:54 ص
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
مصطفى كرم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

حلا شيحة تدعم رجاء الجداوي: حبيبتي وأمي

وجهت حلا شيحة، رسالة دعم إلى الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

أحمد موسى يفضح مخطط أردوغان وجورج سورس لتدمير الدول العربية.. شاهد

نشر الإعلامي أحمد موسي صورة قديمة لـ رجب الطيب أردوغان أثناء اجتماعه برجل الأعمال الأمريكي "جورج سورس".

ميدو يدعم شيكابالا بعد الهجوم عليه

وجه احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق الدعم لصديقه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك بعد تعرضه لحمله هجوم من بعض الجماهير.

رشا مهدي تنشر صورة جديدة.. والجمهور: أيقونة الزمالك

شاركت الفنانة رشا مهدي جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رشا مهدى توجه رسالة مؤثرة لـ رجاء الجداوي.. شاهد

بانتظار فرج ربنا.. تسجيل صوتي مؤثر لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

ألف سلامة يا حبيبتي.. أحمد حاتم يدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

ميدو يدعم شيكابالا بعد الهجوم عليه

حلا شيحة تدعم رجاء الجداوي: حبيبتي وأمي

عقب هجوم الجماهير عليه.. رسائل دعم من لاعبي الأهلي والزمالك لـ شيكابالا

ترشيحاتنا

بعد إصابة رجاء الجداوي.. صفاء أبو السعود تُجري مسحة كورونا

منظمة الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا بالأسبرين

بيراميدز يسعى لـ تدعيم خط الهجوم بـ هداف دوري أبطال أفريقيا

كارثة في سجن الدوحة المركزي.. 114 إصابة بفيروس كورونا داخل عنبر 6

اخترقوا الحظر.. القبض على 3 مصريين في الكويت للاتجار في المخدرات

أخبار التوك شو.. الحكومة تعقد اجتماعا الأحد.. والصحة تعلق على حرق صناديق نقل موتى كورونا ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021

بألوان مبهجة.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة