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اقتصاد

الولايات المتحدة تدرس تعليق معاملات تجارية تفضيلية على صادرات هونغ كونغ

الخميس 28/مايو/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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رويترز

قالت مصادر مطلعة  إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تعليق معاملات تفضيلية للرسوم الجمركية على صادرات هونج كونج إلى الولايات المتحدة في إطار ردها على خطة الصين لفرض قوانين أمنية وطنية على المستعمرة البريطانية السابقة.


وأضافت المصادر أن مثل هذه الخطوة، في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن هونج كونج لم تعد تتمتع بقدر كاف من الاستقلال الذاتي عن بكين بما يجعلها جديرة بمعاملة تجارية خاصة.قد تضع هونج كونج تحت نفس الرسوم التي فرضها ترامب على الصادرات من بر الصين.


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وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن هذا الخيار هو أحد نطاق واسع من الأفكار التي يجري دراستها ردا على تشديد الصين قبضتها على هونج كونج، مما أثار مخاوف من فقدان للحريات التي تساعد في جعلها مركزا ماليا عالميا.

وإجراء أكثر شدة سيكون إلغاءً رسميا للوضع الخاص لهونج كونج بموجب القانون الأمريكي، وهو قرار يمكن لترامب وحده أن يتخذه.


وفي حين فرض ترامب رسوما جمركية حادة على الكثير من البضائع الصينية منذ تولى منصبه في 2017، فإن هونج كونج جرى معاملتها بشكل منفصل عن الاقتصاد المدار مركزيا في بر الصيني، ومنحت واشنطن معدلات أدنى للرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة.


لكن الولايات المتحدة استوردت بضائع قيمتها 4.7 مليار دولار فقط من هونج كونج في 2019 وفقا لأرقام حكومية أمريكية، وهو ما يقًيد تأثير فرض رسوم على منتجات هونج كونج.


بيد أن هونغ كونغ لا تفرض رسوما على البضائع المستوردة من الولايات المتحدة والتي ستكون عرضة لخطر إجراءات انتقامية صينية.


ووفقا لبيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة فإن هونج كونج كانتمصدر أكبر فائض في التجارة السلعية الثنائية للولايات المتحدة العام الماضي وبلغ 26.1 مليار دولار.

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