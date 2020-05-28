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اقتصاد

عكس التوقعات.. مخزونات النفط الأمريكية تقفز 8.7 مليون برميل

الخميس 28/مايو/2020 - 07:41 ص
صدى البلد
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رويترز

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي قفزة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام زادت 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من مايو لتصل إلى 530 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.


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وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار 3.4 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 100 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 6.9 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار مليوني برميل يوميا.

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