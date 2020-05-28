أدنى مستوى منذ 1999.. البنك المركزي الكوري الجنوبي يخفض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة في سياسته إلى مستوى منخفض جديد، وعمل بالترادف مع الحكومة لتمديد السيولة للشركات التي تضررت من جائحة فيروس كورونا.





وقال البنك إن مجلس السياسة في بنك كوريا صوت لخفض سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية إلى 0.5%، وهو أدنى مستوى منذ أن تبنى البنك نظام السياسة الحالي في عام 1999.





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ويتماشى هذا مع توقعات 12 اقتصاديا من أصل 19 استطلعت رويترز آراءهم.





وخفض البنك توقعاته الاقتصادية لعام 2020 إلى انخفاض بنسبة 0.2%، من توقعات فبراير لنمو 2.1%. ليكون الانكماش هو الأكبر منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1998.





ويمثل قرار يوم الخميس، وهو التراجع الثاني هذا العام، أحدث خطوة من قبل صانعي السياسات لتعزيز التحفيز.



