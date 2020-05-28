البنك الأوروبى: العطاء الشمسي الأول في ألبانيا يولد أسعارًا تنافسية

أكد البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتعمير أنه مع نجاح أول مناقصة للطاقة الشمسية في ألبانيا، فازت بها شركة الطاقة المتجددة الفرنسية Voltalia، وتم الإعلان عن العرض الفائز اليوم في من قبل رئيس الوزراء إدي راما ووزيرة البنية التحتية والطاقة بيليندا بالوكو، بعد أن تقدم العطاء على الرغم من جائحة الفيروس التاجي.

سوف يتمتع الألبان بأمن أكبر للطاقة،









ويأتي ذلك بعد ثلاث سنوات من التحضير المكثف للدخول إلى سوق الطاقة الشمسية من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بما في ذلك المساعدة التقنية وحوار السياسات للمساعدة في تطوير الطاقة الشمسية.

















وبموجب الاتفاقية، ستقوم Voltalia ببناء وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 140 ميجاوات في موقع Karavasta الساحلي الألباني، وبيع نصف الطاقة التي تنتجها لشركة توزيع الطاقة الحكومية الألبانية بسعر 24.89 يورو لكل ميجاوات / ساعة، مع النصف المتبقي تباع في السوق. هذا السعر - أقل من نصف الحد الأقصى البالغ 55 يورو - أكد قيمة إعداد مناقصة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.









وقال هاري بويد كاربنتر، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رئيس قسم الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "كانت لدى الحكومة الألبانية شجاعة للاستمرار وحصلوا على مكافأة أقل سعر للطاقة في البلقان، وهذا يوضح قوة الأسواق، إذا كنت تدير مناقصة جيدة التنظيم، فيمكن للقطاع الخاص تقديم السلع العامة بطرق تنافسية وخيالية رائعة".









وتأتي طاقة ألبانيا حاليًا تقريبًا بالكامل من الطاقة الكهرومائية. عندما لا يكون هناك مطر، يجب على البلاد استيراد الكهرباء، وتركها عرضة لتغير المناخ "ألبانيا لديها إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية".











وقال ماتيو كولانجيلي، رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ألبانيا ، إن هذا المشروع الأول سوف ينوع مصادر الطاقة في البلاد، ويزيد من مرونتها تجاه تغير المناخ، ويجلب الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه.









الاستثمار مناسب تمامًا لشركة Voltalia، التي تنتج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والمائية والكتلة الحيوية وتشارك في التخزين.











وقالت الشركة العام الماضي إنها ستضاعف طاقتها المركبة إلى أكثر من 1 جيجاوات بحلول عام 2020 وتعتزم إضافة 1.6 جيجاوات أخرى من الأصول المتجددة قيد التشغيل أو قيد الإنشاء بحلول عام 2023.









