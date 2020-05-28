الشباب والرياضة تكثف من المسابقات وحملات التوعية للنشء والشباب أون لاين

تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات والبرامج أون لاين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة، وذلك ضمن حزمة البرامج التى تنفذها الوزارة أون لاين خلال الفترة الراهنة فى إطار الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء التحول الرقمي لبرامج ومشروعات الوزارة.





وتنفذ الوزارة برنامج "مبادرات شبابية" أون لاين لاستيعاب أفكار الشباب سواءً كانت توعوية أو تعليمية أو فنية، وبرنامج المبادرات المجتمعية "الحقوق والمسئوليات المشاركة"، وعدة برامج تدريبية تتناول القيادة والعمل الجماعي وكيفية إعداد خطط المبادرات والتسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى تنفيذ حملة موسعة تحت مسمى "وعى غيرك".





وتتضمن البرامج التي تطرحها الوزارة عبر منصاتها الإلكترونية برنامج "رسائل فى مكافحة الفساد" بهدف إعداد رسائل للتعريف بماهية الفساد وأنواعه وآليات مواجهته، وبرنامج "رسائل فى مواجهة الشائعات"، و"رسائل توعوية فى المجال السياسي والأمن القومي"، و"تأثير التعليم المدنى على النشء والشباب فى المجتمع"، و"رسائل برلمانية" حول البرلمان وتاريخه وأدواره وأدوات ووسائل الرقابة البرلمانية.





كما تطلق وزارة الشباب والرياضة مسابقة أفلام قصيرة حول خطر الإرهاب، وتأثيره على المجتمع والاقتصاد، ومسابقة بعنوان "الماء شريان الحياة" تدور حول أهمية المياه فى حياة الإنسان وكيفية المحافظة عليها وطرق ترشيدها، ومسابقة أخرى حول الشباب والبرلمان المصري.



