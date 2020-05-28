AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشباب والرياضة تكثف من المسابقات وحملات التوعية للنشء والشباب أون لاين

الخميس 28/مايو/2020 - 10:31 ص
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
Advertisements
ريهام بكير
تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات والبرامج أون لاين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة، وذلك ضمن حزمة البرامج التى تنفذها الوزارة أون لاين خلال الفترة الراهنة فى إطار الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء التحول الرقمي لبرامج ومشروعات الوزارة.

وتنفذ الوزارة برنامج "مبادرات شبابية" أون لاين لاستيعاب أفكار الشباب سواءً كانت توعوية أو تعليمية أو فنية، وبرنامج المبادرات المجتمعية "الحقوق والمسئوليات المشاركة"، وعدة برامج تدريبية تتناول القيادة والعمل الجماعي وكيفية إعداد خطط المبادرات والتسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى تنفيذ حملة موسعة تحت مسمى "وعى غيرك".

وتتضمن البرامج التي تطرحها الوزارة عبر منصاتها الإلكترونية برنامج "رسائل فى مكافحة الفساد" بهدف إعداد رسائل للتعريف بماهية الفساد وأنواعه وآليات مواجهته، وبرنامج "رسائل فى مواجهة الشائعات"، و"رسائل توعوية فى المجال السياسي والأمن القومي"، و"تأثير التعليم المدنى على النشء والشباب فى المجتمع"، و"رسائل برلمانية" حول البرلمان وتاريخه وأدواره وأدوات ووسائل الرقابة البرلمانية.

كما تطلق وزارة الشباب والرياضة مسابقة أفلام قصيرة حول خطر الإرهاب، وتأثيره على المجتمع والاقتصاد، ومسابقة بعنوان "الماء شريان الحياة" تدور حول أهمية المياه فى حياة الإنسان وكيفية المحافظة عليها وطرق ترشيدها، ومسابقة أخرى حول الشباب والبرلمان المصري.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المعنيين بالوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بتكثيف البرامج والمشروعات الشبابية المنفذة "أون لاين" خلال الفترة الراهنة؛ لتحقيق الاستفادة المثلي من أوقات الفراغ لدى النشء والشباب، ودعوتهم للمشاركة في أنشطة الوزارة المقدمة إليكترونيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إستاد القاهرة يبدأ استكمال التطوير والاستعداد للموسم الجديد

أشرف صبحي يتبنى الأفكار الجديدة للشباب.. التفاصيل

مراكز شباب أون لاين.. مبادرة لتوفير بدائل ممارسة الرياضة أثناء الوباء

وزارة الشباب والرياضة تنظم مسابقة إلكترونية تحت شعار "هنغني للحياة"

انطلاق أولى سلسلة الحوارات الشبابية مع المسئولين أون لاين بحضور علي جمعة

وزيرا الشباب والإسكان يتفقدان أرض إنشاء مدينة رياضية واستاد بمدينة بورسعيد الجديدة

ترشيحاتنا

16809 إصابة و281 وفاة.. آخر تطورات كورونا في إسرائيل

هجوم على عمرو محمود ياسين بسبب دعم شيكابالا

دعاء الصباح للحبيب.. يجلب له الرزق ويبعد عنه كل شر يؤذيه

ما هي سورة التوديع.. ولماذا سميت بهذا الاسم؟

بعد إصابة محمود سعد بـ كورونا.. مفاجأة بشأن البوابة المطهرة في مقر اتحاد الكرة

العثور على جثة لاعب كرة إنجليزي داخل شقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالفت جميع التوقعات.. معمرة 103 أعوام تتغلب على فيروس كورونا

احذر مقود السيارة يسبب كورونا.. أقذر من المرحاض.. فيديو

شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021