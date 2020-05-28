مصري عائد من الإمارات: الدولة قامت بمجهود جبار.. وعدنا في أقل من 10 أيام.. فيديو



أكد سامح سليمان، أحد المصريين العائدين من الإمارات، أن وزارة الهجرة والسفارة المصرية في الإمارات قامتا بمجهود جبار من أجل العمل على عودة العالقين في الإمارات بسبب جائحة كورونا.









وقال سليمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية dmc، إن "الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي عملت على وضع أبلكيشن خاص لكل العالقين في الإمارات والقيام بملء استمارات بيانات، ويتم بعد ذلك تحديد مواعيد الرحلات لعودة المصريين".











وأضاف أنه في أقل من 10 أيام تم تحديد موعد الطائرة التي ستقل المصريين من الإمارات، مؤكدا أنه وجد نظام حجر صحي موجودا بالمطار على أعلى مستوى، فضلا عن نظام التباعد الاجتماعي والتعقيم وتوفير الكمامات وقياس درجة الحرارة.











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وأشار سامح سليمان إلى أنه إذا تم اكتشاف أن هناك ارتفاعا في درجة حرارة أحد العائدين يتم عزله وتوجيهه لأحد مستشفيات العزل الموجودة بالمحافظات.









