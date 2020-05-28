16 طابقاً.. محافظ القاهرة: إزالة عقار مخالف في البساتين

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العمل في كافة أحياء العاصمة يتم على قدم وساق لإعادة الانضباط لشوارع محافظة القاهرة والتصدي لمخالفات البناء.





وأشار إلى أنه في تواصل مستمر مع جميع رؤساء الأحياء للاطلاع على مستجدات تنفيذ قرارات القيادة السياسية.





كما شدّد على إزالة مخالفات البناء وإحالة مرتكبيها للنيابة العسكرية وكذلك ضبط مرتكبي مخالفات القاء المخلفات في حرم الطريق.





في هذا الإطار تمكنت أجهزة حي البساتين من تنفيذ قرار إزالة العقار رقم 16 شارع السلام ارض البصري والعقار مكون من خمسة عشر دور فوق الأرضي.





كما تمكنت أجهزة حي الوايلي من ضبط ومصادرة تروسيكل يلقي بمخلفات رتش اسفل كوبري عبد المجيد سليم كوبري القبة.