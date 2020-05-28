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مدرس مناعة وحساسية: تطعيمات الأطفال تقوى المناعة.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 10:47 ص
دكتورة غادة شوشة
دكتورة غادة شوشة مدرس المناعة والحساسية بقسم الأطفال
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محمود محسن
أكدت الدكتورة غادة شوشة، مدرس المناعة والحساسية بقسم الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس، أن تطعيمات الأطفال من أعظم الاختراعات التي تم اكتشافها من أوائل القرن الـ 20 من بدايات 1930 واكتشاف أول تطعيم وفاعليته.
 

وقالت "شوشة"، خلال وجودها ضيفة ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية dmc، إن التطعيمات تقوي الجهاز المناعي وتجعل جسم الإنسان يعرف الأمراض والميكروبات مثل الجدري وشلل الأطفال وغيرها وتجعله قادرا على محاربتها.


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وأضافت مدرس المناعة والحساسية بقسم الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس أنه بفضل التطعيمات تم القضاء على عدد كبير من الأمراض على رأسها الجدري وشلل الأطفال والدرن.


وأشارت الدكتورة غادة شوشة إلى أن التطعيمات تقوم بحماية المعتمرين والحجاج من أمراض خطيرة، منها الالتهاب السحائي الناتج عن التزاحم في تلك المواسم.


وأوضحت مدرس المناعة والحساسية بقسم الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس أن جهاز المناعة هو مجموعة كبيرة من الخلايا بها خطوط دفاع كبيرة، مؤكدة أنه قد يكون هناك ضعف بالجهاز المناعي نتيجة مشاكل وراثية.

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