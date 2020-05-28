الصيف القادم.. سامسونج تطلق بطاقتها الائتمانية Samsung Money

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن بطاقة الائتمان الجديدة Samsung Money، والتى ترغب من خلالها فى زيادة عدد مستخدمي Samsung Pay بشكل ضخم، حيث قامت بتطوير البطاقة بالتعاون مع شركة SoFi.





وأشارت الشركة إلى أن بطاقاتها الائتمانية الجديدة Samsung Money تنافس بشكل مباشر البطاقات الائتمانية مثل آبل كارد، وتستهدف تسهيل وصول جميع مستخدمي هواتف سامسونج إلى البطاقة الجديدة وخدمتها على نطاق واسع حول العالم.





وأوضحت سامسونج أن تطبيق PaySamsung يقوم بفتح حسابات للمستخدمين بمجرد استلام البطاقة، حيث يمكن تنشيطها باستخدام خدمة NFC دون الحاجة إلى الاتصال أو زيارة فرع البنك.





وقالت شركة سامسونج إن عملية سحب الأموال من ماكينات الآلية في الولايات المتحدة تقوم بفرض رسوم، لكن سامسومج كارد تقدم الخدمة مجانا، بالإضافة إلى وجود فوائد عند توفير الأموال في حساب Samsung Money.





وتحتوي البطاقة أيضًا على العديد من المكافآت من خلال تطبيق Pay Samsung وكسب نقاط مع كل عملية شراء، وعند الوصول إلى 1000 نقطة يمكن استبدالها في شكل مكافآت وحوافز نقدية.



