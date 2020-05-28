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سيارات

استئناف 80 % من مصانع السيارات أعمالها بـ 13 دولة رغم كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت رابطة صناعة السيارات في كوريا الجنوبية عن استئناف أكثر من 80 % من مصانع السيارات عملها في 13 دولة رغم تفشى فيروس كورونا.

كما أكدت الرابطة أن مصانع السيارات الأمريكية بالإضافة إلى مصانع 12 دولة أخرى بدأت استئناف عملها بشكل جزئي منذ منتصف أبريل .


كما أضافت الرابطة أن مصانع السيارات التي عادت للعمل للمستوى العالمي يوم 19 من مايو بلغت 232 مصنعا من بين عدد المصانع البالغ عددها  278  مصنعا.

وأوضحت الرابطة  إلى أن المصانع الكورية واليابانية والصينية وغيرها من بلاد شرق آسيا استأنفت أعمالها  منذ منتصف أبريل .

كما عادت بعض المصانع الفرنسية والألمانية والإسبانية  وباقي الدول الأوروبية للعمل في أواخر أبريل بالإضافة  إلى المصانع الأمريكية والهندية العمل مع شهر مايو

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 كما أن جميع مصانع هيونداي موتور وشركة كيا موتورز الخارجية عادت للعمل على مستوى محدود اعتبارا من الأسبوع الماضي.


أما مصانع المكسيك والبرازيل وباقي مصانع أمريكا اللاتينية فقد استأنفت العمل في منتصف مايو الجاري.

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