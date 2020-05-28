استئناف 80 % من مصانع السيارات أعمالها بـ 13 دولة رغم كورونا

كما عادت بعض المصانع الفرنسية والألمانية والإسبانية وباقي الدول الأوروبية للعمل في أواخر أبريل بالإضافة إلى المصانع الأمريكية والهندية العمل مع شهر مايو





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كما أن جميع مصانع هيونداي موتور وشركة كيا موتورز الخارجية عادت للعمل على مستوى محدود اعتبارا من الأسبوع الماضي.أما مصانع المكسيك والبرازيل وباقي مصانع أمريكا اللاتينية فقد استأنفت العمل في منتصف مايو الجاري.