بسبب علاج فيروس كورونا.. إبراهيم نور الدين يوجه رسالة لـ وزيرة الصحة

طالب الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، وزيرة الصحة هالة زايد باعتماد حقيبة طبية موحدة وبسعر موحد يتم طرحها عبر الصيدليات أمام الجماهير من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات.

طالب الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، وزيرة الصحة هالة زايد باعتماد حقيبة طبية موحدة وبسعر موحد يتم طرحها عبر الصيدليات أمام الجماهير من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات.

وقال الحكم الدولى إبراهيم نور الدين عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أتمنى من السيدة الدكتورة الفاضلة وزيرة الصحة وضع جميع الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا تكون معتمدة من وزارة الصحة، والتي يتم إعطاؤها للمصابين في مستشفيات العزل في حقيبة خاصة تكون مغلفة عليها اعتماد الوزارة وتحدد سعرها ويكون سعرا موحدا مكتوب عليها".

وقال الحكم الدولى إبراهيم نور الدين عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أتمنى من السيدة الدكتورة الفاضلة وزيرة الصحة وضع جميع الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا تكون معتمدة من وزارة الصحة، والتي يتم إعطاؤها للمصابين في مستشفيات العزل في حقيبة خاصة تكون مغلفة عليها اعتماد الوزارة وتحدد سعرها ويكون سعرا موحدا مكتوب عليها".

وأضاف: "على أن تحتوي الحقيبة على روشتة مكتوب بها مواعيد وكيفية أخذ الدواء ويتم توزيعها على جميع الصيدليات، وكل شخص يشعر بأعراض الكورونا يطلبها من الصيدلية ويقوم بعزل نفسه هو وأسرته وتعاطي العلاج لمدة أسبوع أو أكثر في بيته".



