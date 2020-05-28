وزير المالية: لابد من تحويل محنة كورونا إلى «منحة»

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية ، بتعزيز الاهتمام بتدريب العاملين وفق أحدث الخبرات الدولية؛ باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التى تُعد أكبر ضمانة للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الجودة الشاملة بمختلف القطاعات والمصالح بوزارة المالية ، على النحو الذى يُسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون محنة «كورونا» منحة لتعزيز التنمية البشرية بوزارة المالية، من خلال تعزيز مسار «التدريب عن بعد» باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية؛ لما فيه من توفير للوقت والجهد، وتحقيقًا لمقتضيات السلامة والصحة العامة، وتقليلًا للتجمعات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.













وأكد الوزير أن تعزيز مسار «التدريب عن بعد» ، يأتى ضمن خطة وزارة المالية لتعظيم القدرات الرقمية وتوظيف التكنولوجيا فى التعامل الأمثل مع تداعيات أزمة كورونا، على النحو الذى يضمن انتظام العمل بمراعاة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وخلق جيل جديد من القيادات المؤهلة التى تمتلك مقومات الإدارة المتقدمة والمهارات التخصصية، لافتًا إلى تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لميكنة المنظومتين الضريبية، والجمركية؛ لتيسير الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال على استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية المشددة للاحتفاظ بالعمالة وتوفير السلع بالأسواق، على النحو الذى يُسهم فى الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، وتمكين الدولة من مواصلة الوفاء بالتزاماتها نحو مواطنيها، مع إعطاء قطاعى الصحة، والبحث العلمى أولوية متقدمة؛ باعتبارهما ركيزتين رئيستين لمواجهة تداعيات هذا الوباء العالمى.







وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه وفقًا لتوجيهات الوزير، فقد تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التخصصية للعاملين والقيادات بالمحافظات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، فى «الإدارة المتقدمة وفنون القيادة الإبداعية، وتنمية المهارات القيادية، والحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والتعاقدات الحكومية»؛ على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، موضحًا أن هذا المحتوى التدريبى الإلكترونى، لاقى قبولًا من العاملين خاصة أن تقنية «الفيديو كونفرانس» أتاحت لهم التواصل المباشر مع القيادات وإدارة حوار فعال يُساعد فى تحقيق الأهداف المرجوة.







وأضاف أنه تم تنفيذًا لتوجيهات الوزير أيضًا، استخدام الوسائل التكنولوجية فى تحقيق التواصل مع ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الأداء المالى بهذه الجهات وتذليل أى عقبات وضمان تنفيذ التعليمات المالية من أجل سرعة ودقة الإنجاز، خاصة بالقطاع الصحى الذى يتقدم الصفوف الأولى فى مواجهة وأضاف أنه تم تنفيذًا لتوجيهات الوزير أيضًا، استخدام الوسائل التكنولوجية فى تحقيق التواصل مع ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الأداء المالى بهذه الجهات وتذليل أى عقبات وضمان تنفيذ التعليمات المالية من أجل سرعة ودقة الإنجاز، خاصة بالقطاع الصحى الذى يتقدم الصفوف الأولى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات نوعية عبر تطبيق «واتس آب»، لتيسير التواصل المباشر والفورى مع ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية دون الإخلال بالنظم المتبعة فى حماية البيانات والمعلومات؛ حتى يتسنى سرعة الرد على المسائل المالية التى يفحصها ممثلو وزارة المالية سواءً مراجعى الحسابات أو المراقبين الماليين؛ بما يضمن توحيد المبادئ والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية الصادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية.







وأوضح أنه عند إنشاء مجموعات «الواتس آب» تم تقسيم ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل نوعى؛ حيث تم تخصيص مجموعة للجهات الإدارية بقطاع الصحة، وأخرى لقطاع التعليم، وهكذا.. لافتًا إلى أن هذه المجموعات تُسهم فى سرعة التواصل بين الجهات على مستوى الجمهورية.